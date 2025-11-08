Diego Santilli los "ablanda" para que Javier Milei vaya por una nueva foto con los gobernadores
Tras el encuentro del ministro del Interior con gobernadores, el Presidente pretende volver a reunirlos para obtener la imagen de respaldo y gobernabilidad.
Como se informó, Diego Santilli ya presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados de la Nación para asumir formalmente como ministro del Interior, aunque ya había comenzado a fungir como tal y entablar los primeros contactos con los gobernadores afines al Gobierno Nacional.
De hecho, el viernes pasaron por Casa Rosada Ignacio Torres, mandatario del Chubut, y Raúl Jalil, de Catamarca, y el lunes próximo recibirá a Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan), además de Gustavo Sáenz (Salta) en las horas siguientes.
Al menos, una veintena de gobernadores pasarán en los próximos días por Balcarce 50, donde serán admitidos por Santilli para avanzar con el principal objetivo de la gestión libertaria: negociar el respaldo parlamentario a las iniciativas de Javier Milei, para que luego el Presidente vuelva a convocarlos y así obtener la foto con “el apoyo ya cocinado por ‘el Colorado’”, como indicó una fuente oficial.
Qué pide y qué ofrece Santilli a los gobernadores
El propio Diego Santilli ya había adelantado que, una vez nombrado oficialmente en el cargo, su primera tarea sería “ir a ver a los gobernadores” para alcanzar consensos necesarios sobre “las reformas que necesita el país”.
El objetivo, como se indicó, es iniciar las negociaciones que deriven en la aprobación del proyecto de Presupuesto 2026 y las “reformas de segunda generación” —como las llama el oficialismo— a tratarse desde diciembre próximo, una vez asuman los nuevos legisladores: la laboral, la tributaria y la penal.
Pero más allá de congeniar con las ideas anarcocapitalistas, la mayoría de los mandatarios provinciales no están dispuestos a brindar respaldo irrestricto a cambio de nada: también pretenden respuestas a sus reclamos, a sus necesidades impostergables.
Según trascendidos, Milei habría habilitado a Santilli para ofrecer ampliaciones presupuestarias y un plan de obras públicas a desarrollarse durante el año próximo, con garantía del Ministerio de Economía de Luis Caputo, quien tiene en carpeta y a la firma los convenios respecticos, todos vinculados a obras paralizadas por la propia gestión libertaria.
Una garantía que, además, estaría refrendada por la presencia de Manuel Adorni, flamante jefe de Gabinete, en algunas de las reuniones que el ministro del Interior convoque y encabece en la Rosada; especialmente cuando el gobernador invitado no haya dado muestras suficientes de fe mileísta.
