Diego Santilli los "ablanda" para que Javier Milei vaya por una nueva foto con los gobernadores

Pero más allá de congeniar con las ideas anarcocapitalistas, la mayoría de los mandatarios provinciales no están dispuestos a brindar respaldo irrestricto a cambio de nada: también pretenden respuestas a sus reclamos, a sus necesidades impostergables.

Según trascendidos, Milei habría habilitado a Santilli para ofrecer ampliaciones presupuestarias y un plan de obras públicas a desarrollarse durante el año próximo, con garantía del Ministerio de Economía de Luis Caputo, quien tiene en carpeta y a la firma los convenios respecticos, todos vinculados a obras paralizadas por la propia gestión libertaria.

Una garantía que, además, estaría refrendada por la presencia de Manuel Adorni, flamante jefe de Gabinete, en algunas de las reuniones que el ministro del Interior convoque y encabece en la Rosada; especialmente cuando el gobernador invitado no haya dado muestras suficientes de fe mileísta.

adorni (3) Manuel Adorni.