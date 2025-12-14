Javier Milei, quien dice ser hincha de Boca, festejó el título de Estudiantes
El Presidente volvió a expresar su repentino "fanatismo" por el "Pincha", que este sábado se consagró campeón del Torneo Clausura.
El presidente Javier Milei, quien es socio y dice ser hincha de Boca, volvió a mostrar un guiño a favor de Estudiantes, y tras la consagración por el Torneo Clausura 2025, celebró el título del "Pincha".
El club platense se impuso en los penales, en la final disputada en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, y cerró el año con una alegría y una nueva estrella que, al parecer, también se festejó en la Quinta de Olivos.
En este marco, fue Milei quien usó sus redes sociales para expresar su alegría por la victoria del "León". "Edelp! Fin.", escribió.
Semanas atrás, en medio de la polémica por el pasillo de espaldas de los jugadores de Estudiantes a sus pares de Rosario Central, y las posteriores sanciones del Tribunal de Disciplina de la AFA, el mandatario empezó a mostrar señales de su repentino "fanatismo" por ese club. Además de publicaciones, dejó ver que había colgado una camiseta del "Pincha" en su despacho de la Casa Rosada.
La reacción de Juan Sebastián Verón en la tribuna, en el gol agónico de Estudiantes
La final que para definir al campeón del Torneo Clausura 2026 tuvo un condimento extra institucional protagonizado por Juan Sebastián Verón, ya que el presidente de Estudiantes desafió la suspensión del Tribunal de Disciplina de la AFA, lo que le impide ocupar el palco oficial en el Estadio Madre de Ciudades, y vivió el encuentro desde la tribuna junto a los hinchas.
Verón no quiso perderse el partido. Viajó en un avión privado junto a su familia y amigos, y su asistencia como un espectador más en la tribuna fue anunciada con bombos y platillos por su propia esposa, Valentina Martín, a través de su cuenta de Instagram, donde hasta pareció mostrarse desafiante con las autoridades.
“Si me andan buscando, estoy en la tribuna”, escribió Martín en un posteo junto a la "Brujita" en la previa de la definición. Este gesto fue inmediatamente interpretado como una provocación directa a la AFA y al Tribunal de Disciplina, ratificando la intención de estar presente junto a su equipo a pesar de la restricción, algo que efectivamente cumplió.
En este sentido, el presidente del "Pincha" no tuvo problemas en mostrarse en las tribunas del Estadio Madre de Ciudades, y estalló con el gol agónico de Guido Carrillo, que igualó 1-1 la final y forzó el alargue. Se lo observó a pleno abrazo con los plateníastas de Estudiantes.
Te puede interesar
Dejá tu comentario