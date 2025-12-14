Javier Milei, quien dice ser hincha de Boca, festejó el título de Estudiantes

Verón no quiso perderse el partido. Viajó en un avión privado junto a su familia y amigos, y su asistencia como un espectador más en la tribuna fue anunciada con bombos y platillos por su propia esposa, Valentina Martín, a través de su cuenta de Instagram, donde hasta pareció mostrarse desafiante con las autoridades.

“Si me andan buscando, estoy en la tribuna”, escribió Martín en un posteo junto a la "Brujita" en la previa de la definición. Este gesto fue inmediatamente interpretado como una provocación directa a la AFA y al Tribunal de Disciplina, ratificando la intención de estar presente junto a su equipo a pesar de la restricción, algo que efectivamente cumplió.

En este sentido, el presidente del "Pincha" no tuvo problemas en mostrarse en las tribunas del Estadio Madre de Ciudades, y estalló con el gol agónico de Guido Carrillo, que igualó 1-1 la final y forzó el alargue. Se lo observó a pleno abrazo con los plateníastas de Estudiantes.