Verón desafía la sanción del Tribunal de Disciplina: "Si me andan buscando, estoy en la tribuna"
El presidente de Estudiantes se mostró en Santiago del Estero y ratificó que estará en el estadio viendo la final contra Racing, pese a la suspensión que pesa sobre él.
La final que definirá al campeón del Torneo Clausura 2026 tendrá un condimento extra institucional protagonizado por Juan Sebastián Verón, ya que el presidente de Estudiantes se encuentra suspendido por el Tribunal de Disciplina de la AFA, lo que le impide ocupar el palco oficial en el Estadio Madre de Ciudades, aunque se mostró desafiante al respecto.
Verón no quiso perderse el partido. Viajó en un avión privado junto a su familia y amigos, y su asistencia como un espectador más en la tribuna fue anunciada con bombos y platillos por su propia esposa, Valentina Martín, a través de su cuenta de Instagram.
“Si me andan buscando, estoy en la tribuna”, escribió Martín en un posteo junto a la "Brujita" en la previa de la definición. Este gesto fue inmediatamente interpretado como una provocación directa a la AFA y al Tribunal de Disciplina, ratificando la intención de Verón de estar presente junto a su equipo a pesar de la restricción.
La sanción de seis meses que pesa sobre el dirigente platense se debe a que la AFA lo consideró el responsable intelectual del polémico "pasillo de espaldas" que los jugadores de Estudiantes realizaron a Rosario Central, en una acción de repudio por un título otorgado. Dicha pena le niega el acceso protocolar al estadio.
Mientras el ambiente se caldea —con videos de hinchas del León cantando ya viralizados a su llegada a Santiago del Estero—, Verón anunció que buscará revertir la medida que considera arbitraria llevando su caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
Chocaron entre sí tres micros que llevaban a hinchas de Estudiantes a la final con Racing en Santiago del Estero
Un serio incidente vial se registró en la madrugada de este sábado cuando tres micros que trasladaban hinchas de Estudiantes de La Plata rumbo a Santiago del Estero chocaron entre sí, generando momentos de tensión y preocupación en la previa de la final del Torneo Clausura frente a Racing. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de la localidad bonaerense de Solís, mientras los colectivos avanzaban en caravana desde La Plata hacia el norte del país para acompañar al equipo en el partido decisivo.
Según se informó, por causas que aún se intentan establecer, las tres unidades impactaron una contra otra, lo que provocó un importante despliegue de asistencia en la zona. A raíz del siniestro, tres personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital de Pilar, donde recibieron atención médica y se constató que se encontraban fuera de peligro. El resto de los pasajeros no presentó lesiones de gravedad, aunque varios vivieron momentos de nerviosismo tras el choque.
