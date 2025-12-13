Verón desafía la sanción del Tribunal de Disciplina: "Si me andan buscando, estoy en la tribuna"

Chocaron entre sí tres micros que llevaban a hinchas de Estudiantes a la final con Racing en Santiago del Estero

Un serio incidente vial se registró en la madrugada de este sábado cuando tres micros que trasladaban hinchas de Estudiantes de La Plata rumbo a Santiago del Estero chocaron entre sí, generando momentos de tensión y preocupación en la previa de la final del Torneo Clausura frente a Racing. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de la localidad bonaerense de Solís, mientras los colectivos avanzaban en caravana desde La Plata hacia el norte del país para acompañar al equipo en el partido decisivo.

Según se informó, por causas que aún se intentan establecer, las tres unidades impactaron una contra otra, lo que provocó un importante despliegue de asistencia en la zona. A raíz del siniestro, tres personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital de Pilar, donde recibieron atención médica y se constató que se encontraban fuera de peligro. El resto de los pasajeros no presentó lesiones de gravedad, aunque varios vivieron momentos de nerviosismo tras el choque.