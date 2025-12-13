La tajante decisión del Gobierno con el feriado por Navidad: ¿hay fin de semana largo?

De esta forma, la gestión actual mantiene la postura de no sumar puentes turísticos, a diferencia de lo que ocurrió en noviembre. La falta de este feriado puente para el 26 de diciembre significa que no habrá un fin de semana largo para despedir el año, retomando el descanso recién con las celebraciones de Año Nuevo.

Cuándo y cómo es el último feriado del 2025

El calendario oficial de feriados decepcionó a quienes esperaban una escapada de cuatro días para cerrar el año, ya que el feriado por Navidad será el jueves 25 de diciembre, y el Gobierno de Javier Milei decidió no decretar feriado puente para el viernes 26.

Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad (sin fin de semana largo).