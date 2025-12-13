La tajante decisión del Gobierno con el feriado por Navidad: ¿hay fin de semana largo?
La gestión de Javier Milei definió el calendario oficial y determinó qué pasa con el próximo feriado, último del año. ¿Se viene otro descanso extendido?
Son muchos argentinos que ya aguardan por el último feriado del 2025, con la expectativa sobre si habrá o no descanso extendido con un fin de semana largo, y para eso deberán a esperar justamente al jueves 25 de diciembre por la celebración de la Navidad.
Pese a las expectativas de muchos argentinos, el Gobierno de Javier Milei no agregó el feriado puente ni "día no laborable" para el viernes 26, truncando así la posibilidad de un fin de semana extralargo, que podía ser de hasta cuatro días.
De esta manera, la posibilidad de un fin de semana extralargo de cuatro días para despedir el año quedó descartada. El último feriado obligatorio de 2025 será el jueves 25 de diciembre por la celebración de la Navidad.
A pesar de la tradición de establecer feriados puente con fines turísticos en años anteriores, la actual administración de Milei tomó la decisión de no agregar el viernes 26 de diciembre como día no laborable.
Esta medida alinea el calendario con la postura del Gobierno de no aumentar los días de asueto con fines turísticos, lo que implica que la última semana del año solo tendrá un día de descanso obligatorio. Los trabajadores deberán retomar sus actividades con normalidad el viernes siguiente.
De esta forma, la gestión actual mantiene la postura de no sumar puentes turísticos, a diferencia de lo que ocurrió en noviembre. La falta de este feriado puente para el 26 de diciembre significa que no habrá un fin de semana largo para despedir el año, retomando el descanso recién con las celebraciones de Año Nuevo.
Cuándo y cómo es el último feriado del 2025
El calendario oficial de feriados decepcionó a quienes esperaban una escapada de cuatro días para cerrar el año, ya que el feriado por Navidad será el jueves 25 de diciembre, y el Gobierno de Javier Milei decidió no decretar feriado puente para el viernes 26.
- Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad (sin fin de semana largo).
