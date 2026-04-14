Javier Milei reaccionó al dato de inflación de marzo y aseguró que puede explicarlo: "Nos repugna"

A ese dato le siguió el de Transporte, que se vio afectado por un aumento de 4,1%, mientras que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se ubicó en un 3,7% de incremento. En tanto, el alza también se vio reflejado en Recreación y Cultura con un ascenso de 3,4%, igualando a la inflación general y al rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Por su parte, Prendas de vestir y calzado tuvo una suba de 3,1% y el rubro de Comunicación registró un incremento de 2,9%.

Otros rubros y sus aumentos:

Salud: 2,6%

Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1%

Bienes y servicios varios: 1,7%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,3%

rubros inflación marzo 2026