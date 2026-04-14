Javier Milei reaccionó al dato de inflación de marzo y aseguró que puede explicarlo: "Nos repugna"
El Presidente no dudó en referirse al dato oficial del INDEC que contradice por completo su esperanza de que el IPC de agosto sea "cero".
El INDEC confirmó que la inflación de marzo se situó en el 3,4%, una cifra que valida las proyecciones de consultoras privadas y del propio oficialismo, quienes ya vaticinaban un índice por encima del umbral del 3%. Este número marca un hito preocupante, convirtiéndose en el pico inflacionario más alto de los últimos doce meses.
Este repunte de precios genera fricciones con la hoja de ruta económica de la administración libertaria. El dato actual pone bajo la lupa la viabilidad de sus metas más optimistas, particularmente la promesa de alcanzar una inflación del 0% para el mes de agosto.
Tras lo informado por la entidad, Javier Milei no dudó en referirse al IPC: "El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente. VLLC! PD: hoy explicaré en AmCham".
Cuáles fueron los rubros que más aumentaron en marzo 2026
De acuerdo a lo informado por el INDEC, el rubro que fue realmente vapuleado por los aumentos fue Educación: registró un alza de 12,1%.
A ese dato le siguió el de Transporte, que se vio afectado por un aumento de 4,1%, mientras que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se ubicó en un 3,7% de incremento. En tanto, el alza también se vio reflejado en Recreación y Cultura con un ascenso de 3,4%, igualando a la inflación general y al rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas.
Por su parte, Prendas de vestir y calzado tuvo una suba de 3,1% y el rubro de Comunicación registró un incremento de 2,9%.
Otros rubros y sus aumentos:
- Salud: 2,6%
- Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1%
- Bienes y servicios varios: 1,7%
- Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,3%
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