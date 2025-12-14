Quién gana el balotaje en Chile: los resultados de las elecciones
Unos 15 millones de chilenos estaban habilitados este domingo para volver a las urnas, para elegir entre la oficialista Jeannette Jara y el ultraconservador José Antonio Kast.
Poco más de 15.770.000 de personas estaban habilitadas a volver a las urnas este domingo en Chile para definir las elecciones generales en un balotaje que podría terminar en sorpresa, si el boca de urna no falla, y que derivará en conocer al sucesor del saliente Gabriel Boric.
Aunque la candidata oficialista, Jeannette Jara, logró hace una magra victoria frente al ultraconservador José Antonio Kast, este domingo podría perder las elecciones si sucede que los votantes de los demás candidatos se decantan por el opositor.
Jara y Kast, representantes de dos espacios situados en extremos opuestos, buscan suceder al izquierdista Gabriel Boric en el palacio La Moneda (Casa de Gobierno).
En este sentido, y tal cual estaba previsto, a las 18 en punto (la misma hora de la Argentina) cerraron los comicios en Chile en la segunda vuelta presidencial.
Los resultados de las elecciones en Chile
Luego del cierre de los comicios a las 18 horas, se llevaba a cabo el conteo.
Escrutado un 25 por ciento de los votos, el candidato derechista Kast lograba 59,83% de los votos mientras que la postulante comunista obtiene 40,17%.
NOTA EN DESARROLLO
