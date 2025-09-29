Javier Milei retoma desde este lunes la campaña electoral con una recorrida por las provincias

Se trata de las primeras definiciones de la mesa de campaña, que encabezó el viernes pasado la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a sus equipos de comunicación y los del asesor Santiago Caputo. El encuentro duró más de una hora y luego la mayoría de sus participantes se trasladaron a las oficinas del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Según la agencia Noticias Argentinas, la estrategia de campaña de LLA busca recuperar “la épica” del movimiento y contrarrestar la reciente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

Tras visitar Córdoba (donde se formalizó el inicio de campaña), y con Tierra del Fuego como próxima parada, la agenda del Presidente incluye provincias como Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Río Negro.

El libertario también hará una parada en Mar del Plata, ciudad clave de la provincia de Buenos Aires, para reafirmar personalmente el rumbo económico y político de su administración en el tramo final de la contienda con la oposición.