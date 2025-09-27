Milei inauguró la Feria Internacional de Turismo: "Hay que reformar el mercado del trabajo"
El presidente retomó sus actividades oficiales en el país tras el encuentro con Donald Trump en Estados Unidos.
El presidente Javier Milei regresó al país tras una intensa gira por Estados Unidos, donde recibió un fuerte respaldo del gobierno de Donald Trump y pronunció un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
Este sábado, el mandatario retomó sus actividades oficiales en Argentina al encabezar la inauguración de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), un evento clave del sector turístico que se celebra del 27 al 30 de septiembre en el predio de La Rural, en Buenos Aires.
Durante su discurso de menos de 10 minutos en la apertura de la FIT, Milei defendió con firmeza las políticas económicas de su gobierno y abogó por la necesidad de implementar reformas fiscales y laborales para impulsar la competitividad del país.
"Es necesario sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivos. También necesitamos una reforma fiscal para bajar impuestos, haciendo que cada vez más emprendimientos sean rentables", afirmó el Presidente.
El mandatario subrayó que su administración tiene un plan claro para sacar a Argentina "del fondo del abismo" y llamó a no aflojar en los esfuerzos. "Nuestro gobierno tiene todo lo mencionado muy claro. Por eso hicimos el ordenamiento económico que hicimos y por eso queremos impulsar las reformas necesarias para que Argentina se vuelva un país competitivo y pueda florecer libremente la prosperidad", expresó.
Además, rechazó soluciones como "devaluaciones recurrentes", la emisión descontrolada de pesos o regulaciones que obliguen a los ciudadanos a vacacionar dentro del país, argumentando que estas medidas no son sostenibles. Apuntó contra la "industria del juicio" y el "subsidio eterno", y dijo que tanto la reforma laboral como fiscal son necesarias para que Argentina se vuelva competitiva.
"Si inclinamos la cancha, le podemos competir de igual a igual a cualquier destino del mundo", aseveró. "Por eso los invito a no aflojar, hagamos que todo este esfuerzo valga la pena. Vamos que se puede", concluyó su mensaje el mandatario.
Milei estuvo acompañado en el evento por figuras clave de su gabinete, incluyendo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el secretario de Turismo, Daniel Scioli.
La FIT, que reúne a referentes internacionales del sector turístico, marcó la reaparición pública del Presidente en la agenda local tras varios días en el exterior.
