Milei inauguró la Feria Internacional de Turismo: "Hay que reformar el mercado del trabajo"

El mandatario subrayó que su administración tiene un plan claro para sacar a Argentina "del fondo del abismo" y llamó a no aflojar en los esfuerzos. "Nuestro gobierno tiene todo lo mencionado muy claro. Por eso hicimos el ordenamiento económico que hicimos y por eso queremos impulsar las reformas necesarias para que Argentina se vuelva un país competitivo y pueda florecer libremente la prosperidad", expresó.

Además, rechazó soluciones como "devaluaciones recurrentes", la emisión descontrolada de pesos o regulaciones que obliguen a los ciudadanos a vacacionar dentro del país, argumentando que estas medidas no son sostenibles. Apuntó contra la "industria del juicio" y el "subsidio eterno", y dijo que tanto la reforma laboral como fiscal son necesarias para que Argentina se vuelva competitiva.

milei fit america latina

"Si inclinamos la cancha, le podemos competir de igual a igual a cualquier destino del mundo", aseveró. "Por eso los invito a no aflojar, hagamos que todo este esfuerzo valga la pena. Vamos que se puede", concluyó su mensaje el mandatario.

Milei estuvo acompañado en el evento por figuras clave de su gabinete, incluyendo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el secretario de Turismo, Daniel Scioli.

La FIT, que reúne a referentes internacionales del sector turístico, marcó la reaparición pública del Presidente en la agenda local tras varios días en el exterior.