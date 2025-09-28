Qué pasó en Tres Arroyos con José Luis Espert: la escandalosa versión que reveló Jorge Rial

El economista se ausentó de la actividad electoral por "temas personales". Se conoció este domingo que previamente le informaron que el clima social venía mal y además se registraron 150 despidos entre un frigorífico, una fábrica de herrajes y un local de venta de neumáticos bajaron las persianas casi al mismo tiempo.

"La gente recaliente. Al cartel con el nombre de la ciudad le taparon el tres indicando que eso era para Karina Mile. Solo se quedó Diego Santilli. Encima fue el primer día de la catarata de denuncias contra el candidato por su relación con el narcotafico. No se sabe si se fue en moto", sostuvo Rial en sus redes sociales.

El conductor de Argenzuela compartió una imagen del cartel con el nombre de la localidad, en donde se observa que taparon las letras de la palabra "Tres".

jorge rial (1)