Qué pasó en Tres Arroyos con José Luis Espert: la escandalosa versión que reveló Jorge Rial
El flamante candidato de La Libertad Avanza se bajó de una actividad de campaña "por temas personales", cuando en esa localidad lo esperaban con una intervención y mucha bronca.
El primer candidato a diputado por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, fue denunciado este domingo, y en simultáneo, el periodista Jorge Rial informó que iba principal referente de Javier Milei para las elecciones legislativas suspendió su actividad campaña de este domingo en la localidad de Tres Arroyos.
Por un lado, el libertario fue acusado en una investigación periodística de recibir una supuesta transferencia de 200.000 dólares por parte de Federico “Fred” Machado, un argentino con pedido de extradición de Estados Unidos por narcotráfico y fraude.
Al respecto de esta investigación, la periodista Nancy Pazos reveló que Espert "plantó la campaña este finde" y "dejó solo a Diego Santilli recorriendo la sexta"; mientras que Rial aseguró que "todavía no se dieron a conocer todas las pruebas" contra el libertario. "Esperen a mañana", advirtió el conductor de Argenzuela.
En este marco, el conductor de C5N ratificó que el diputado "se bajó del acto de Tres Arroyos". Había trascendido este mismo domingo que en esa localidad del interior de la provincia de Buenos Aires están bastante enojados con el Gobierno, entre otras cosas, por al efímera medida de "retenciones cero".
El economista se ausentó de la actividad electoral por "temas personales". Se conoció este domingo que previamente le informaron que el clima social venía mal y además se registraron 150 despidos entre un frigorífico, una fábrica de herrajes y un local de venta de neumáticos bajaron las persianas casi al mismo tiempo.
"La gente recaliente. Al cartel con el nombre de la ciudad le taparon el tres indicando que eso era para Karina Mile. Solo se quedó Diego Santilli. Encima fue el primer día de la catarata de denuncias contra el candidato por su relación con el narcotafico. No se sabe si se fue en moto", sostuvo Rial en sus redes sociales.
El conductor de Argenzuela compartió una imagen del cartel con el nombre de la localidad, en donde se observa que taparon las letras de la palabra "Tres".
