Triple femicidio en Florencio Varela: uno de los detenido habría hablado con C5N
Tras conocerse el caso, la periodista Mariela López Brown dialogó con un joven, que se presentó como Ariel y dijo ser jardinero, y sería quien enterró el cuerpo de Brenda, Morena y Lara.
En las últimas horas se conoció la detención de Ariel Giménez, acusado de cavar el pozo y enterrar los cuerpos de las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela. Se cree que al salir a la luz el crimen, el imputado habría dado un nota en C5N.
El jueves 25 de septiembre, a pocas horas de que se encontraran los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, la cronista de C5N Mariela López Brown entrevistó a un joven que se presentó como Ariel, que no quiso dar la cara y dijo ser jardinero: "Yo le cortaba el pasto a la chica de la esquina, hace tres meses", expresó, en referencia a Magalí Celeste González Guerrero, otra de las detenidas.
Según su versión, la mujer lo contrataba cada quince días, pero hacía pocos días le había enviado un mensaje para cancelar el trabajo porque se mudaba con su marido y su hijo.
Aunque describió a González Guerrero con un nombre y características distintas, la identificó al ver fotos de las mujeres detenidas: "Era la mujer del peruano, el primer detenido", afirmó. Sin embargo, sostuvo que ya no tenía el teléfono con el que habría intercambiado mensajes.
López Brown agregó que, fuera de cámara, el hombre le contó que tenía un trato cercano con la mujer y que incluso le había ofrecido drogas, el testimonio cobra relevancia tras la imputación formal contra Giménez por su presunta participación en el brutal crimen.
Triple femicidio en Florencio Varela: para la mamá de Morena, "Pequeño J" no es el autor intelectual
Sabrina, madre de Morena Verdi, una de las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela, cuestionó las detenciones que se realizaron y que "Pequeño J" sea el autor intelectual del hecho.
"No les creo nada. Esa persona no tiene cara ni de narcotraficante. Es una cargada. ¿En serio me están diciendo que esa persona es un narcotraficante, asesino serial? Están tapando las verdaderas caras", manifestó la mujer, en diálogo con C5N, que calificó a los detenidos por el triple femicidio como "perejiles".
Y añadió: "Se metieron con la familia equivocada, porque somos personas bien. Cero problema que investiguen, quien nada debe nada teme. De última, me van a hacer desaparecer a mí, a mi hermano, a los que gritemos, pero vamos a seguir gritando".
"Hicieron atrocidades con tres nenas. Pedimos justicia por las tres y que vayan hasta el fondo. A mi hija la reconoció mi cuñada por un tatuaje. No me interesa lo más aberrante, quiero mantener la carita de ella bailando y jugando. Pero voy a ir hasta lo último. No puede ser que venga gente afuera a hacer esto en nuestras caras y nadie haga nada", remarcó.
Asimismo, Sabrina habló de la agresión que recibió el periodista Robertito Funes Ugarte y represión que sufrió luego de eso: "Me contaron que dijo que 'eso le pasó por puta'. Sos una persona que siempre luchás por los derechos de los gay y decís eso, o sea, no está bien de la cabeza".
"Le hicieron un vallado hasta que gente que estaba en la marcha, que son homosexuales, lo empujaron. Mis hijos, mi nuera, mi hija aparecieron haciendo un cordón para proteger a ese señor. No sabían lo que había pasado… y me golpearon. Sacaron los palos y encima nos mandaron la motorizada", detalló.
