Triple femicidio en Florencio Varela: uno de los detenido habría hablado con C5N

López Brown agregó que, fuera de cámara, el hombre le contó que tenía un trato cercano con la mujer y que incluso le había ofrecido drogas, el testimonio cobra relevancia tras la imputación formal contra Giménez por su presunta participación en el brutal crimen.

Triple femicidio en Florencio Varela: para la mamá de Morena, "Pequeño J" no es el autor intelectual

Sabrina, madre de Morena Verdi, una de las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela, cuestionó las detenciones que se realizaron y que "Pequeño J" sea el autor intelectual del hecho.

"No les creo nada. Esa persona no tiene cara ni de narcotraficante. Es una cargada. ¿En serio me están diciendo que esa persona es un narcotraficante, asesino serial? Están tapando las verdaderas caras", manifestó la mujer, en diálogo con C5N, que calificó a los detenidos por el triple femicidio como "perejiles".

Y añadió: "Se metieron con la familia equivocada, porque somos personas bien. Cero problema que investiguen, quien nada debe nada teme. De última, me van a hacer desaparecer a mí, a mi hermano, a los que gritemos, pero vamos a seguir gritando".

"Hicieron atrocidades con tres nenas. Pedimos justicia por las tres y que vayan hasta el fondo. A mi hija la reconoció mi cuñada por un tatuaje. No me interesa lo más aberrante, quiero mantener la carita de ella bailando y jugando. Pero voy a ir hasta lo último. No puede ser que venga gente afuera a hacer esto en nuestras caras y nadie haga nada", remarcó.

Asimismo, Sabrina habló de la agresión que recibió el periodista Robertito Funes Ugarte y represión que sufrió luego de eso: "Me contaron que dijo que 'eso le pasó por puta'. Sos una persona que siempre luchás por los derechos de los gay y decís eso, o sea, no está bien de la cabeza".

"Le hicieron un vallado hasta que gente que estaba en la marcha, que son homosexuales, lo empujaron. Mis hijos, mi nuera, mi hija aparecieron haciendo un cordón para proteger a ese señor. No sabían lo que había pasado… y me golpearon. Sacaron los palos y encima nos mandaron la motorizada", detalló.