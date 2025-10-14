Milei agradeció a Trump y remarcó que EEUU "continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo"

Tras una tensa reunión en la Casa Blanca, el presidente Javier Milei agradeció a Donald Trump por recibirlo y lanzó un mensaje en redes sociales, donde expresó lo que para él son las consecuencias directas de no votar a La Libertad Avanza en las elecciones del próximo 26 de octubre: "Si el país se aleja de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país", escribió en la red social X.