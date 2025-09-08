Javier Milei reúne a todo su Gabinete tras la paliza ante Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires
Mientras se dispara el dólar y las acciones en Wall Street se derrumban, el Gobierno discute los próximos pasos a seguir de cara a octubre.
Bajo la premisa "o La Libertad Avanza o la Argentina retrocede", el presidente Javier Milei reúne a todo su Gabinete tras la dura derrota ante Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires. Con los resultados echados sobre la mesa, la gestión libertaria discute los próximos pasos a seguir, aunque ya ratificó el rumbo que venía teniendo, lo que pareciera indicar que no habrá demasiados cambios respecto del camino que lo llevó a la caída en territorio bonaerense.
Cerca de las 9 de la mañana, el líder libertario arribó a Casa Rosada con el fin de sentarse a dialogar con su equipo cómo continuar luego de que las urnas hablaran en las elecciones legislativas bonaerenses: con casi 14 puntos de diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, los funcionarios libertarios tienen mucho que pensar para que este efecto "descontento" en la gente no se traslada a los comicios legislativos nacionales que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre.
Por esa razón, alrededor de las 10 de la mañana se reunieron en uno de los principales salones de Casa de Gobierno cada uno de los ministros de Milei y se espera que en las próximas horas haya novedades al respecto.
Todos los que forman parte de la reunión en Casa Rosada:
-
Jefe de Gabinete de Ministros: Guillermo Francos
Ministra de Capital Humano: Sandra Pettovello
Ministro de Defensa: Luis Petri
Ministro de Desregulación y Transformación del Estado: Federico Sturzenegger
Ministro de Economía: Luis Caputo
Ministro de Justicia: Mariano Cúneo Libarona
Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: Gerardo Werthein
Ministro de Salud: Mario Lugones
Ministra de Seguridad: Patricia Bullrich
Secretaría General de la Presidencia: Karina Milei
Vocero presidencial: Manuel Adorni
