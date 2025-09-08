Javier Milei reúne a todo su Gabinete tras la paliza ante Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires

Cerca de las 9 de la mañana, el líder libertario arribó a Casa Rosada con el fin de sentarse a dialogar con su equipo cómo continuar luego de que las urnas hablaran en las elecciones legislativas bonaerenses: con casi 14 puntos de diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, los funcionarios libertarios tienen mucho que pensar para que este efecto "descontento" en la gente no se traslada a los comicios legislativos nacionales que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre.