Javier Milei reunió a todo su Gabinete por primera vez tras el escándalo de los audios

Con escasos comentarios por parte de los funcionarios sobre el contenido de la misma, estuvieron presentes casi todos los miembros de la administración libertaria: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; todos los ministros, salvo Gerardo Werthein (Cancillería) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia); los secretarios presidenciales Manuel Adorni (Comunicación) y María Ibarzábal (Legal y Técnica); el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.