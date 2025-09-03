Lo confirma la gente: La Libertad Avanza paga $20.000 para que las personas vayan al predio de Moreno
En el marco del cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas provinciales, un entrevistado aseguró que le ofrecieron ese monto para ingresar.
Con Javier Milei a la cabeza, La Libertad Avanza (LLA) cierra su campaña de cara a las elecciones legislativas bonaerenses de este domingo en un predio ubicado en Moreno. Se trata del Club Atlético Villa Ángela, ubicado en el barrio Villa Trujui de la localidad de Moreno, donde uno de los principales rumores de la tarde tuvo que ver con el pago a la gente desde la gestión libertaria con el fin de que asistan y "llenen" el terreno donde se hará el acto.
Finalmente, un joven de San Miguel confirmó lo que -hasta ahora- se presumía: "Recién vino un muchacho y nos ofreció 20.000 pesos por persona para entrar pero le dijimos que no", señaló, para luego afirmar que él fue por voluntad propia y no quería recibir el dinero proveniente de LLA.
Tensión por gente encapuchada en predio de Moreno donde Milei cierra campaña
Moreno se prepara para recibir a Javier Milei y su equipo, en el marco de cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas bonaerenses, donde La Libertad Avanza espera dar el batacazo. Mientras la intendenta de ese partido Mariel Fernández, lanzó una fuerte acusación respecto de que los libertarios le están pagando a la gente para que asista, las cámaras de C5N registraron el ingreso y egreso de personas -en su mayoría, hombres- encapuchadas al predio donde se hará el acto.
En este sentido, los vecinos del lugar entrevistados por el cronista del canal aseguraron que esa gente "no es de acá", dando a entender que los "encapuchados" son personas llevadas por la administración libertaria, ya sea con el fin de "hacer número" u oficiar de "personal de seguridad" encubierta.
De esta manera, hay alta expectativa por lo que pueda suceder en el acto de los libertarios. Muchos creen que al Gobierno le conviene que haya disturbios, pero resta esperar a cómo se desenvuelva la tarde en este aspecto.
