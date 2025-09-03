Tensión por gente encapuchada en predio de Moreno donde Javier Milei cierra campaña: "Esta gente no es de acá"
A la espera de que el Presidente llegue, comenzaron a llegar algunas personas al lugar donde La Libertad Avanza cierra la campaña de cara a las elecciones.
Moreno se prepara para recibir a Javier Milei y su equipo, en el marco de cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas bonaerenses, donde La Libertad Avanza espera dar el batacazo. Mientras la intendenta de ese partido Mariel Fernández, lanzó una fuerte acusación respecto de que los libertarios le están pagando a la gente para que asista, las cámaras de C5N registraron el ingreso y egreso de personas -en su mayoría, hombres- encapuchadas al predio donde se hará el acto.
En este sentido, los vecinos del lugar entrevistados por el cronista del canal aseguraron que esa gente "no es de acá", dando a entender que los "encapuchados" son personas llevadas por la administración libertaria, ya sea con el fin de "hacer número" u oficiar de "personal de seguridad" encubierta.
Patricia Bullrich cruzó fuerte a Axel Kicillof por el acto de Javier Milei en Moreno
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respondió con dureza a los dichos del gobernador bonaerense Axel Kicillof y su ministro Javier Alonso, acusándolos de “incumplir sus obligaciones legales” y de tener una conducta “extorsiva y mafiosa” por pedirle a los vecinos de Moreno que “no se acerquen” al acto de cierre de campaña de Alianza La Libertad Avanza, del cual participará el presidente Javier Milei.
“El inútil de Kicillof y su Ministro incumplen sus obligaciones legales al estigmatizar a los vecinos de Villa Trujui y manipular la seguridad para frenar un acto presidencial", expuso Bullrich en un mensaje publicado en su cuenta de X a horas del acto, que está previsto para las 17 en el Club Atlético Villa Ángela de la localidad de Moreno.
La ministra agregó que "esa conducta, extorsiva y mafiosa, convierte a la Provincia en un árbitro político en lugar de garantizar derechos y libertades”.
Los dichos de Bullrich llegan luego de que Kicillof le pida a los vecinos de Moreno que “no se acerquen” al acto de cierre de campaña. En un extenso mensaje publicado a la mañana también en X, el gobernador bonaerense también responsabilizó de antemano a Milei por “cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”.
Respecto al cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, Kicillof expresó: “Quiero ser muy claro: la seguridad del presidente está a cargo de Casa Militar y las fuerzas federales. Como siempre hemos hecho, cumpliremos con la solicitud y realizaremos un gran operativo en la zona, respondiendo a las indicaciones del comando unificado por Casa Militar, pero no confiamos en este Gobierno”.
Sobre esto, Bullrich fue inflexible: “La Ley de Seguridad Interior es clara: los gobernadores deben asegurar la plena vigencia de la Constitución”, remarcó.
“Cuando actúan con parcialidad y usan la seguridad con fines partidarios, ponen en riesgo la seguridad del Presidente, de los bonaerenses y la imparcialidad en la custodia de las urnas, poniendo en crisis la propia democracia que deben cuidar el próximo domingo”, advirtió Bullrich de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre.
Sobre el acto que se realizará en Moreno, Kicillof había expresado previamente que desde La Libertad Avanza “tienen todo el derecho a hacer campaña", pero consideró que "esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos". Acto seguido, enumeró: "En primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características, en segundo lugar intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política, en tercer lugar, los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse”.
