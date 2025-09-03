Tensión por gente encapuchada en predio de Moreno donde Javier Milei cierra campaña: "Esta gente no es de acá"

La ministra agregó que "esa conducta, extorsiva y mafiosa, convierte a la Provincia en un árbitro político en lugar de garantizar derechos y libertades”.

bullrich sobre kicillof

Los dichos de Bullrich llegan luego de que Kicillof le pida a los vecinos de Moreno que “no se acerquen” al acto de cierre de campaña. En un extenso mensaje publicado a la mañana también en X, el gobernador bonaerense también responsabilizó de antemano a Milei por “cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”.

Respecto al cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, Kicillof expresó: “Quiero ser muy claro: la seguridad del presidente está a cargo de Casa Militar y las fuerzas federales. Como siempre hemos hecho, cumpliremos con la solicitud y realizaremos un gran operativo en la zona, respondiendo a las indicaciones del comando unificado por Casa Militar, pero no confiamos en este Gobierno”.

Sobre esto, Bullrich fue inflexible: “La Ley de Seguridad Interior es clara: los gobernadores deben asegurar la plena vigencia de la Constitución”, remarcó.

“Cuando actúan con parcialidad y usan la seguridad con fines partidarios, ponen en riesgo la seguridad del Presidente, de los bonaerenses y la imparcialidad en la custodia de las urnas, poniendo en crisis la propia democracia que deben cuidar el próximo domingo”, advirtió Bullrich de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

Sobre el acto que se realizará en Moreno, Kicillof había expresado previamente que desde La Libertad Avanza “tienen todo el derecho a hacer campaña", pero consideró que "esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos". Acto seguido, enumeró: "En primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características, en segundo lugar intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política, en tercer lugar, los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse”.