Crueldad sin límites: Gobierno premió a quienes daban de baja pensiones a discapacitados en forma aleatoria
La revelación fue dada a conocer por Jorge Rial en Argenzuela, por C5N: "El plan para el eliminar pensiones a discapacitados".
La crueldad del Gobierno de Javier Milei no tiene límites, porque de pegarle palazos a jubilados, de provocar un aumento sideral de pobreza y desocupados, este miércoles en Argenzuela, el programa de Jorge Rial por C5N reveló cómo bajaron miles de subsidios a discapacitados.
"La meta era bajar mil pensiones a discapacitados por día", contó Jorge Rial en Argenzuela, esta tarde en C5N.
