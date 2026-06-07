Una nena sorprendió a la conductora de TN en el velorio de Indio Solari: "Aguante Cristina"
En el multitudinario último adiós al músico, se escuchan críticas al Gobierno nacional, reclamos por la libertad de la expresidenta y memoria por su compromiso social.
La despedida al Indio Solari en el Polideportivo Gatica de Avellaneda estuvo atravesada por algo más que la emoción. Entre las flores, las banderas, los cantos y los aplausos, muchos de los seguidores que se acercaron a rendirle homenaje aprovecharon para expresar su enojo con Javier Milei y pidieron por la libertad de Cristina Kirchner.
Uno de los cuestionamientos más repetidos estuvo dirigido al Gobierno nacional, a quien varios fanáticos le reprocharon no haber decretado duelo nacional ni haber tenido un gesto institucional frente a la figura más influyentes de la cultura popular argentina.
Otros asistentes homenajearon la figura del Indio con las luchas políticas y sociales que atravesaron buena parte de su obra, un ejemplo de esto fue el caso de un trabajador del subte que recordó la cercanía que el artista mantuvo con distintas causas obreras.
Asimismo, las figuras de Perón, Evita y Diego Maradona estuvieron muy presentes durante la jornada. Muchos expresaron que ahí estaba "el pueblo y la patria".
En medio de la despedida, una de las consignas que más resonó entre los asistentes fue "Cristina libre", en alusión a la situación judicial de la expresidenta. Los cánticos también se colaron en las coberturas televisivas. Una de las escenas más comentadas ocurrió durante una transmisión en vivo de TN, cuando una mujer era entrevistada y la niña que la acompañaba lanzó un espontáneo "¡Aguante Cristina!" que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
En estos momentos hay más de 60 cuadras de cola en las inmediaciones del predio ubicado en Villa Domínico, donde miles de personas esperan para estar presentes en la última misa de un artista que durante más de cuatro décadas supo hablarle e interpelar a millones, y abrazarlos sin distinciones de clase ni juicios morales.
Comunicado de la familia de Indio Solari: "Todo el mundo está peregrinando en paz. Nos cuidamos entre todos"
La familia del Indio Solari difundió un nuevo mensaje para anunciar que la despedida del artista "ya comenzó", pidieron a los seguidores transitar este momento en paz y llamó a mantener el espíritu de cuidado colectivo que históricamente caracterizó a la comunidad ricotera.
El comunicado fue publicado en las redes sociales del artista, mientras miles de fanáticos se acercan al Parque Domínico, partido de Avellaneda, para acompañarlo como lo hicieron siempre, mientras este ritual se replica en distintos puntos del país.
"La despedida al Indio ya comenzó. Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas", expresaron.
La familia también buscó llevar tranquilidad a quienes todavía no se pudieron acercar al lugar: "Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós. Y mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros", señalaron.
El mensaje termina con un firma identitaria para cualquier ricotero: "Graciosos y valientes".
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