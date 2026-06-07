Una nena sorprendió a la conductora de TN en el velorio de Indio Solari: "Aguante Cristina"

despedida indio aguante cristina

En estos momentos hay más de 60 cuadras de cola en las inmediaciones del predio ubicado en Villa Domínico, donde miles de personas esperan para estar presentes en la última misa de un artista que durante más de cuatro décadas supo hablarle e interpelar a millones, y abrazarlos sin distinciones de clase ni juicios morales.

Comunicado de la familia de Indio Solari: "Todo el mundo está peregrinando en paz. Nos cuidamos entre todos"

La familia del Indio Solari difundió un nuevo mensaje para anunciar que la despedida del artista "ya comenzó", pidieron a los seguidores transitar este momento en paz y llamó a mantener el espíritu de cuidado colectivo que históricamente caracterizó a la comunidad ricotera.

El comunicado fue publicado en las redes sociales del artista, mientras miles de fanáticos se acercan al Parque Domínico, partido de Avellaneda, para acompañarlo como lo hicieron siempre, mientras este ritual se replica en distintos puntos del país.

"La despedida al Indio ya comenzó. Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas", expresaron.

La familia también buscó llevar tranquilidad a quienes todavía no se pudieron acercar al lugar: "Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós. Y mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros", señalaron.

El mensaje termina con un firma identitaria para cualquier ricotero: "Graciosos y valientes".