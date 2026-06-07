El velorio más grande del mundo: sigue la despedida a Indio Solari con fuertes críticas al Gobierno
En un clima de respeto y cuidado colectivo se desarrolla un multitudinario adiós al ídolo en paz y armonía. Sin embargo, las criticas a Javier Milei y el pedido por la liberación de Cristina Kirchner no dejan de multiplicarse entre las personas que asisten a la ceremonia.
El adiós al artista ricotero se desarrolla en paz y calme en Villa Domínico, sus seguidores expresan su dolo y admiración y también el enojo contra el Ejecutivo por no haber permitido la despedida en Casa Rosada o en el Congreso.
"Que lo miren por TV, lo que nunca van a tener los de arriba. Los que están en el poder, los de derecha y los gorilas. Esto, que es el verdadero amor de la gente, no lo van a tener nunca", manifestó a C5N una mujer presente en el lugar.
"No tienen amor por el prójimo. No sienten lo que es lo nacional y popular, les molesta la gente en la calle, que vendan el chori, la gente ganándose la vida dignamente. Acá estamos todos bien, yo me vine con el mate a hacer la fila con mi marido, mis hijas en casa. Somos laburantes, estamos acá en paz, no hay quilombo, y la familia ricotera es eso", sostuvo.
"Que lo miren por TV los de arriba: esto que es el pueblo, el verdadero amor de la gente, no lo van a tener nunca".
Comunicado de la familia de Indio Solari: "Todo el mundo está peregrinando en paz. Nos cuidamos entre todos"
La familia del Indio Solari difundió un nuevo mensaje para anunciar que la despedida del artista "ya comenzó", pidieron a los seguidores transitar este momento en paz y llamó a mantener el espíritu de cuidado colectivo que históricamente caracterizó a la comunidad ricotera.
El comunicado fue publicado en las redes sociales del artista, mientras miles de fanáticos se acercan al Parque Domínico, partido de Avellaneda, para acompañarlo como lo hicieron siempre, mientras este ritual se replica en distintos puntos del país.
"La despedida al Indio ya comenzó. Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas", expresaron.
La familia también buscó llevar tranquilidad a quienes todavía no se pudieron acercar al lugar: "Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós. Y mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros", señalaron.
El mensaje termina con un firma identitaria para cualquier ricotero: "Graciosos y valientes".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario