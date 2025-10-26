Javier Milei subió una foto "retocada" a sus redes sociales que se volvió viral: ¡mirá!

La llegada de Milei a la UTN se produjo alrededor de las 11 de la mañana. El Presidente saludó a la gente que lo esperaba desde el automóvil. Una vez dentro de la universidad, saludó a los medios de comunicación, pero se mantuvo en silencio, sin dar declaraciones a la prensa. En el lugar, fue recibido por integrantes de su equipo de comunicación, Santiago Oría e Iñaki Gutiérrez.

El mandatario hizo la fila correspondiente y, cuando llegó su turno, saludó a los fiscales y al presidente de la mesa 2211 en Almagro, para luego recibir la boleta. A los pocos minutos, salió de la cabina y, nuevamente, no emitió declaraciones. Antes de subirse al auto para retirarse, saludó al público, que se expresó tanto con muestras de apoyo como con algunas quejas.

Tras votar, Milei regresó a la residencia oficial de Olivos para pasar el resto de la jornada. Por la tarde, está previsto que se dirija al búnker de su espacio político, montado en el Hotel Libertador sobre Avenida Córdoba, donde seguirá los resultados de los comicios junto a su equipo de trabajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinDandach/status/1982493462739267702&partner=&hide_thread=false No puede ser la diferencia entre la foto real de Milei votando y las tres que subió totalmente editadas a Instagram. Tenemos un Presidente que no para de generar vergüenza ajena. Ya no sabe como hacer para que se den cuenta que se odia y que no está en condiciones psicológicas de… pic.twitter.com/ov3llQCDYF — Martín Dandach (@MartinDandach) October 26, 2025