Javier Milei en La Derecha Fest: cómo ver EN VIVO el evento y a qué hora habla el Presidente

Link oficial de YouTube: Hacé click acá para ver la transmisión en vivo

Plataforma: YouTube y redes sociales oficiales.

¿Quiénes son los oradores confirmados?

Además de la presencia estelar del Jefe de Estado, la grilla de "La Derecha Fest" incluye a figuras clave del entorno libertario, intelectuales y funcionarios locales:

image Javier Milei en Mar del Plata

Javier Milei (Presidente de la Nación)

Agustín Laje (Escritor y politólogo)

Nicolás Márquez (Escritor y abogado)

Lilia Lemoine (Diputada Nacional)

Sergio "Tronco" Figliuolo (Diputado Nacional)

(Diputado Nacional) Guillermo Montenegro (Intendente de General Pueyrredón)

Patricia Soprano

Gabriel Ballerini

¿Dónde comprar entradas?

Para asistir presencialmente al Horizonte Club de Playa, la organización puso a la venta los tickets a través de su sitio web oficial: www.derechafest.com.ar.

El evento es organizado por Arcano Strategy Group y Hojas del Sur, con el auspicio de La Derecha Diario. Se espera un fuerte operativo de seguridad en la zona debido a la presencia presidencial en plena temporada alta.