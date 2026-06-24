Javier Milei viaja a España por sexta vez desde el inicio de su mandato, pero no tiene agenda oficial

Qué fue a hacer Javier Milei a España

El mandatario se presentará este viernes en la Universidad CEU San Pablo, para recibir una medalla de honor por su rol como economista, docente y su "destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica", tal y como consta en el decreto de la casa de estudios.

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Además, Milei será el encargado de inaugurar los Cursos de Verano CEU-María Cristina en San Lorenzo de El Escorial.

Lo que seguro no incluye la agenda de Milei es una audiencia con el rey Felipe VI, quien estará en México para presenciar el cierre de la primera fase del Mundial 2026, y de paso reunirse con la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum.

Quien sí estará en Madrid en los días en que Milei, su hermana y Pablo Quirno estén de visita será Pedro Sánchez, pero la relación entre ambos jefes de Estado se mantiene distante tras el fuerte cruce diplomático de mayo de 2024, que derivó en la retirada temporal de la embajadora española en Buenos Aires.

milei ayuso.jpeg Javier Milei en España: fue agasajado en Madrid

Recién en octubre de 2025 Madrid volvió a designar un diplomático para Buenos Aires.

Distinto es el caso de la buena sintonía que Milei mantiene con el líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quienes se mostraron como aliados políticos de la región en viajes anteriores y estarán en la capital de España por estos días.