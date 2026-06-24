Javier Milei viaja a España por sexta vez desde el inicio de su mandato, pero no tiene agenda oficial
En el pasado el mandatario tuvo reuniones con el rey Felipe VI o el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pero esta semana no tiene citas pendientes.
El presidente Javier Milei partió este miércoles a Madrid en lo que será su sexto viaje a España desde que asumió su cargo, en diciembre de 2023. Lejos de tener una agenda oficial, el mandatario se dispone a recibir otro reconocimiento local, una medalla de honor por su "destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica".
Por de pronto Javier Milei no tiene previsto mantener reuniones oficiales ni con el rey Felipe VI ni con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, pero fuentes diplomáticas confirmaron que aprovechará el viaje para mantener reuniones con representantes de empresas locales que acordaron inversiones millonarias en distintos sectores de la economía argentina.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de España sólo confirmaron que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha sido informado del próximo viaje del presidente Milei", sin precisar si se evaluó algún encuentro ni profundizar en el estado actual de las relaciones diplomáticas.
Fuentes del Gobierno confirmaron que la comitiva de Javier Milei en este nuevo viaje a España estará conformada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno.
Qué fue a hacer Javier Milei a España
El mandatario se presentará este viernes en la Universidad CEU San Pablo, para recibir una medalla de honor por su rol como economista, docente y su "destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica", tal y como consta en el decreto de la casa de estudios.
Además, Milei será el encargado de inaugurar los Cursos de Verano CEU-María Cristina en San Lorenzo de El Escorial.
Lo que seguro no incluye la agenda de Milei es una audiencia con el rey Felipe VI, quien estará en México para presenciar el cierre de la primera fase del Mundial 2026, y de paso reunirse con la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum.
Quien sí estará en Madrid en los días en que Milei, su hermana y Pablo Quirno estén de visita será Pedro Sánchez, pero la relación entre ambos jefes de Estado se mantiene distante tras el fuerte cruce diplomático de mayo de 2024, que derivó en la retirada temporal de la embajadora española en Buenos Aires.
Recién en octubre de 2025 Madrid volvió a designar un diplomático para Buenos Aires.
Distinto es el caso de la buena sintonía que Milei mantiene con el líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quienes se mostraron como aliados políticos de la región en viajes anteriores y estarán en la capital de España por estos días.
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