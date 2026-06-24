El saludo de Javier Milei a Lionel Messi por su cumpleaños: "¡VAMOS ARGENTINA CARAJO!"
Mientras se prepara para disputar el próximo sábado frente a Jordania el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, Lionel Messi cumple hoy 39 años.
El presidente Javier Milei se sumó este miércoles a los masivos saludos de cumpleaños que el mundo le está dedicando a Lionel Messi. En un escueto mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario libertario escribió en mayúsculas: “FELIZ CUMPLE L10NEL...!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!”, junto a una imagen del capitán de la selección nacional de fútbol festejando uno de los cinco goles que ya lleva convertidos en el Mundial 2026 que se está jugando en Estados Unidos, Canadá y México.
El mensaje llegó en momentos en que el líder del campeón del mundo se prepara junto al resto de los dirigidos por Lionel Scaloni para enfrentar, el próximo sábado, la última fecha de la fase de grupos frente a Jordania. Ya clasificada para 16avos de final de la Copa del Mundo, los hinchas ya están más expectantes de lo que suceda en el Grupo H, de donde, entre España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita surgirá el rival del primer partido de la etapa mata-mata que se jugará el viernes 3 de julio a las 19. Por el momento, el rival es Uruguay.
Messi, por su parte, celebra su cumpleaños concentrado con el plantel argentino, rodeado por sus compañeros. Ante la prensa, el rosarino fue escueto respecto a sus deseos para este nuevo aniversario: “La verdad que no puedo pedir más nada, gracias a Dios me regaló todo a nivel deportivo y lo único que puedo pedir es salud para mí, para mi familia, para la gente que estuvo siempre cerca”, declaró el jugador.
En el inicio de este miércoles 24 de junio, justo cuando el reloj marcó las 0 horas en la Argentina, el astro rosarino revolucionó las redes sociales con una publicación tan inesperada como motivadora que dejó en claro cuál es su verdadero foco actual.
A través de su cuenta oficial de Instagram, el capitán de la Scaloneta subió un video en el que se lo ve entrenando en el gimnasio. Lejos de mostrar una torta de cumpleaños, brindis o un momento de descanso familiar, el "10" eligió recibir su nuevo año de vida sudando la camiseta y mostrando una impecable condición física.
Para sumarle todavía más mística y épica al posteo, Messi musicalizó las imágenes con el tema "Tierra de Campeones (Pa' los jugadores)", el éxito de la banda de cumbia La T y La M que está íntegramente dedicado a las hazañas del seleccionado nacional.
El detalle que terminó de desatar la locura y las teorías de los fanáticos fue el texto de la publicación: absolutamente nada. Leo decidió subir el video sin escribir una sola palabra, una sutil estrategia que el público y la prensa interpretaron de inmediato de una sola manera.
El posteo fue una declaración de intenciones total. El capitán eligió demostrarle al mundo que, incluso en el día de su cumpleaños, no se toma descanso y trabaja con el objetivo de llevar a la Argentina a lo más alto del Mundial 2026.
Como era de esperarse, la publicación se volvió viral de forma instantánea, acumulando millones de reproducciones y "me gusta" en apenas un puñado de minutos. Las plataformas digitales se llenaron de comentarios de admiración ante la mentalidad de acero del futbolista rosarino.
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