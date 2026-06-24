Cuándo será la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

Quién es Adrián Ravier, flamante vocero presidencial

Adrián Ravier es economista, docente universitario y político de orientación anarcocapitalista elegido diputado nacional por La Pampa para el período 2025-2029, presidiendo La Libertad Avanza (LLA) en su provincia.

Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster por ESEADE y doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Se formó bajo la corriente de la Escuela Austríaca de Economía, enfocándose en teoría monetaria, ciclos económicos e historia del pensamiento económico y ejerció como profesor en múltiples casas de estudio, como la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la UCEMA, la UBA y la Universidad Católica Argentina (UCA).

También es miembro de la Sociedad Mont Pelerin y director en la Fundación Faro, el laboratorio de ideas libertarias vinculado al oficialismo, y mantiene una fuerte afinidad ideológica con Javier Milei, con quien coescribió el libro La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

adrian ravier con milei Adrián Ravier junto a Javier Milei.

El mensaje completo de Adrián Ravier en redes sociales

Hoy la Cámara de Diputados de la Nación aceptó formalmente mi renuncia a la banca que ocupé en representación de La Pampa desde diciembre de 2025. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los ciudadanos pampeanos que depositaron su confianza en mí y me permitieron ser su voz en el Congreso más reformista de la historia. Mandato que ejercí con la misma convicción con la que abracé las ideas de la libertad durante toda mi vida académica y política.

- El viernes a las 11hs será mi presentación oficial en Casa Rosada, transmitida en vivo y abierta a la sala de periodistas.

- El próximo martes a las 11hs encabezaré mi primera conferencia de prensa como Vocero Presidencial, y estaré disponible para responder las preguntas que tengan los periodistas acreditados con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige.

Recibo este desafío con humildad y plena consciencia de la responsabilidad institucional que conlleva. Los espero.