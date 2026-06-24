Cuándo será la primera conferencia de prensa de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial
Diputados aceptó la renuncia presentada por el pampeano designado vocero, quien ya le puso fecha a su primer encuentro con la prensa acreditada en Casa Rosada.
La Cámara de Diputados aceptó formalmentela renuncia presentada por quien hasta este miércoles era legislador de La Pampa por La Libertad Avanza (LLA), Adrián Ravier, y recientemente fuera designado como nuevo flamante vocero presidencial.
Como ya se informó, en su lugar asumió Martín Matzkin, quien acto seguido juró como diputado nacional para ocupar un lugar en la bancada libertaria y, al mismo tiempo, refuerza la influencia y el poder legislativo de Patricia Bullrich, ya que se trata de un hombre de su riñón que hasta ahora cumplía labores en el Ministerio de Seguridad de la Nación, adonde había arribado de la mano de la exministra de esa cartera.
Una vez finalizado el acto protocolar en la cámara baja, Ravier utilizó las redes sociales para anunciar cuándo encabezará su primera conferencia de prensa ante los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, actividad que Manuel Adorni había abandonado completamente una vez que estalló el escándalo por su presunto enriquecimiento ilícito.
En concreto, el flamante funcionario indicó que el viernes próximo hará su presentación oficial en la Rosada, “transmitida en vivo y abierta a la sala de periodistas”, señaló, y el martes 30 de este mes, desde las 11 de la mañana, “encabezaré mi primera conferencia de prensa como vocero presidencial”.
Ravier informó que ese día y en ese horario “estaré disponible para responder las preguntas que tengan los periodistas acreditados con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige”.
Quién es Adrián Ravier, flamante vocero presidencial
Adrián Ravier es economista, docente universitario y político de orientación anarcocapitalista elegido diputado nacional por La Pampa para el período 2025-2029, presidiendo La Libertad Avanza (LLA) en su provincia.
Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster por ESEADE y doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Se formó bajo la corriente de la Escuela Austríaca de Economía, enfocándose en teoría monetaria, ciclos económicos e historia del pensamiento económico y ejerció como profesor en múltiples casas de estudio, como la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la UCEMA, la UBA y la Universidad Católica Argentina (UCA).
También es miembro de la Sociedad Mont Pelerin y director en la Fundación Faro, el laboratorio de ideas libertarias vinculado al oficialismo, y mantiene una fuerte afinidad ideológica con Javier Milei, con quien coescribió el libro La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.
El mensaje completo de Adrián Ravier en redes sociales
Hoy la Cámara de Diputados de la Nación aceptó formalmente mi renuncia a la banca que ocupé en representación de La Pampa desde diciembre de 2025. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los ciudadanos pampeanos que depositaron su confianza en mí y me permitieron ser su voz en el Congreso más reformista de la historia. Mandato que ejercí con la misma convicción con la que abracé las ideas de la libertad durante toda mi vida académica y política.
- El viernes a las 11hs será mi presentación oficial en Casa Rosada, transmitida en vivo y abierta a la sala de periodistas.
- El próximo martes a las 11hs encabezaré mi primera conferencia de prensa como Vocero Presidencial, y estaré disponible para responder las preguntas que tengan los periodistas acreditados con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige.
Recibo este desafío con humildad y plena consciencia de la responsabilidad institucional que conlleva. Los espero.
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