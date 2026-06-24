Javier Milei honra lo prometido a Trump: Diputados aprobó la ley para pagarles a los fondos buitre

La aprobación en el Congreso permite ahora dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de los Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

De esta manera, Javier Milei cumple con uno de los compromisos que firmó en febrero último con Donald Trump en el marco del tratado de comercio entre ambos países, cuando el mandatario argentino se comprometió a aprobar una ley para formalizar el pago a los fondos buitre.

La defensa del proyecto oficialista

El diputado Alberto Tiburcio Benegas Lynch fue la voz cantante del oficialismo, afirmando que con el pago a los fondos buitre se busca cerrar "esta herida de deshonra internacional" después de 25 años de ocurrido el default.

bdrtie benegas lynch Diputado "Bertie" Benegas Lynch (LLA).

El legislador libertario acusó al kirchnerismo de "ser irresponsables y sinvergüenzas políticos porque votaron una cesación de pagos arrastrando a los argentinos a una nueva aventura de decadencia", en referencia a la ley de Pago Soberano de 2014, y añadió que por ello “pasamos por la vergüenza de pasar por los procesos de discovery y los embargos judiciales”.

El también presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en la cámara baja recordó que en los acuerdos de conciliación "se negoció una condición de quita un 30% de este remanente", se eximió al Estado de pagar honorarios legales, “lo que no es poca cosa”, dijo, y destacó que "los acreedores se hayan comprometido a no hacer nuevas acciones legales".

Los rechazos al proyecto oficialista

El jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, postuló su voto en contra al señalar que desde el Gobierno "no informaron el monto original de los bonos", lo que hubiera permitido dilucidar si el monto de US$171 millones a abonar es correcto.

"La comparación debe hacerse con el valor de adquisición. Insisto en que hay que estudiar el perfil de la deuda y recordar que el kirchnerismo pagó las deudas reestructuradas e intereses, como incluso reconoce Milei", argumentó.

german martinez fondos buitre Diputado Germán Martínez (UxP).

"Debemos discutir estos temas seriamente, defender los intereses nacionales y no los de los fondos buitres, como hicimos en las reestructuraciones de 2005 y 2010 y al cancelar la deuda con el FMI", finalizó el diputado que representa a Santa Fe.

A su turno, Miguel Pichetto (Encuentro Federal) ratificó su rechazo al proyecto de ley al sostener que "este acuerdo, con estas dos firmas, no específica si el financiamiento surge de endeudamiento nuevo, de renta generales, de reasignación de partidas o de cualquier otra fuente”.

“Esto es un juego del sector financiero, de los traders, donde las comisiones no están en la superficie, están ocultas, y nos venden que no se cobran honorarios”, reprochó. “Esta ley carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley 24.156 y también el decreto del propio Presidente de la Nación que dice que no puede haber ninguna partida sin que se le asigne correspondientemente el gasto en el Presupuesto”.

El diputado nacional Néstor Pitrola (FIT), por su parte, ratificó que el planteo de su sector político es el de "romper con el FMI y el desconocimiento soberano de la deuda", advirtiendo que “este acuerdo con los fondos buitre marca el precedente de nuevas deudas con jurisdicción extranjera".