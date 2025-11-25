Javier Milei viajará a Israel para trabajar en el traslado de la Embajada a Jerusalén

Milei canciller israel

Javier Milei recibió al canciller de Israel en Casa Rosada para profundizar la relación bilateral

Javier Milei recibió en la Casa Rosada al canciller de Israel, Gideon Sa’ar, quien llegó al país en una visita oficial con el objetivo de profundizar la relación bilateral.

Sa’ar arribó a Buenos Aires tras una visita a Paraguay, donde se reunió con el presidente Santiago Peña y participó en una sesión especial del Congreso en Asunción.

En línea con la política de la administración libertaria, Paraguay trasladó su embajada a Jerusalén en diciembre de 2024 y es uno de los pocos países que mantiene su representación diplomática en esa ciudad, junto con Estados Unidos, Honduras, Guatemala y Papúa Nueva Guinea. También se suma Kosovo, aunque su reconocimiento internacional es limitado y Argentina no lo reconoce como Estado.

En tanto, la mayoría de las naciones mantiene sus embajadas en Tel Aviv para evitar pronunciarse en la disputa entre israelíes y palestinos por la soberanía de Jerusalén, especialmente sobre el sector Este, ocupado por Israel desde 1967. El Estado Palestino, reconocido por 157 países, incluida Argentina desde 2010, también reclama a Jerusalén como su capital.

En junio, durante su discurso ante el Parlamento israelí, Javier Milei ratificó que la mudanza de la embajada argentina a Jerusalén Oeste se concretará en 2026, asegurando sentirse "orgulloso" de ese anuncio.