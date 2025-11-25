Periodista libertario se filmó manejando en la ruta 2, y sin cinturón: piden que lo sancionen
Para celebrar el supuesto éxito del fin de semana largo, Tomás Díaz Cueto publicó un video en el que se lo ve circulando por el carril rápido de la autovía e infringiendo normas de tránsito.
Luego de meses en los que el turismo fue uno de los rubros más afectados por las decisiones y políticas del Gobierno de Javier Milei, el supuesto éxito del fin de semana largo fue motivo de relato y festejo por parte del mundo libertario, y uno de los que quiso aprovechar para festejar fue el periodista Tomás Díaz Cueto, aunque incurriendo en algunas infracciones de tránsito.
El periodista, que meses atrás fue despedido de LN+ por descorchar un espumante por la condena a Cristina Kirchner, grabó un video que publicó en las redes sociales, con dedicatorias a C5N y en los que intentó demostrar, por el tráfico de la siempre transitada ruta 2, que el éxodo turístico fue masivo.
"Durante varios días desde C5N y muchos de sus comunicadores quisieron instalar que nadie fue a la costa. Que nadie se podía tomar unos días de vacaciones y que por ejemplo en el Partido de la Costa no había nadie. Lo cierto y real es que casi todos los destinos turísticos tuvieron una ocupación promedio superior al 80%. Batiendo récords en años", sostuvo Díaz Cueto en su cuenta de Instagram.
En el video, el ahora influencer libertario aparece manejando por el carril rápido de la mencionada autovía, sin cinturón de seguridad y mientras mira a cámara. Varios usuarios, incluso, pidieron la intervención de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
"Yo estoy ahora en la costa, y donde hospedo me confirmaron que tuvieron todo lleno durante el finde XXL. Y si te queda alguna duda… te dejo esta postal de autos apilados y frenados en la ruta provincial 11. A C5N y a Brancatelli, no les gusta esto ¿opiniones?", concluyó Díaz Cueto su posteo.
De momento, la ANSV no se expresó al respecto, aunque bien podría haberlo hecho, de acuerdo con otros antecedentes similares.
