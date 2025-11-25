Periodista libertario se filmó manejando en la ruta 2, y sin cinturón: piden que lo sancionen

Embed - Tomás Díaz Cueto en Instagram: "Durante varios días desde C5N y muchos de sus comunicadores quisieron instalar que nadie fue a la costa. Que nadie se podía tomar unos días de vacaciones y que por ejemplo en el Partido de la Costa no había nadie. Lo cierto y real es que casi todos los destinos turísticos tuvieron una ocupación promedio superior al 80%. Batiendo récords en años. De hecho yo estoy ahora en la costa, y donde hospedo me confirmaron que tuvieron todo lleno durante el finde XXL. Y si te queda alguna duda… te dejo esta postal de autos apilados y frenados en la ruta provincial 11. A C5N y a Brancatelli, no les gusta esto ¿opiniones? #reels #kirchnerismo #milei"

View this post on Instagram