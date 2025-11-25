Periodista afín a Javier Milei asegura que el Gobierno planea intervenir la AFA a poco del Mundial 2026

Los argumentos del periodista libertario para intervenir la AFA

Se sabe que la posible intervención de cualquier Gobierno en una asociación de fútbol derivaría en consecuencias y en la posterior participación de FIFA, con sanciones severas que hasta podría derivar en la descalificación del Mundial.

Al respecto, Anello sostuvo en su mensaje que, en caso de que la intervención se concrete, la AFA "no corre ningún riego de no participar en torneos de Conmebol y FIFA", algo de lo que no tiene ni certezas ni datos que lo respalden.

Sin embargo, para argumentar su postura, el comunicador citó ejemplos de países que sufrieron intervenciones judiciales o remociones de presidentes en sus federaciones, como Bolivia y Brasil, que continuaron participando en Eliminatorias y Copa Libertadores.

Incluso, Anello recordó la creación de la Comisión Normalizadora durante la gestión de Mauricio Macri, señalando que, a pesar de la remoción de Luis Segura, Argentina no sufrió la exclusión de los torneos; aunque nada tenga que ver con esta situación actual.

Finalmente, el conductor radial apeló al morbo global con una pregunta retórica. "¿Uds creen que FIFA / EEUU se pierdan a Messi de su último Mundial?", justificó.

Qué puede pasar en caso de una intervención en la AFA

Sin embargo, fuentes cercanas a la AFA y expertos en derecho deportivo señalan que, pese a los ejemplos citados, una intervención directa del Gobierno Nacional podría tener graves consecuencias para la Selección Argentina y los clubes.

El Estatuto de la FIFA es taxativo en su principio de "autonomía" de las federaciones miembro. Cualquier injerencia del Estado en los asuntos internos de la AFA podría ser castigada con la suspensión inmediata. Esto implicaría, en el peor escenario:

de la Selección Argentina de las Eliminatorias y, consecuentemente, del próximo Mundial. La suspensión de los clubes argentinos para participar en torneos internacionales de Conmebol, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Si bien la FIFA ha mostrado cierta flexibilidad en casos de crisis judicial (como los mencionados por Anello), una intervención política o gubernamental es vista con mucha mayor rigidez. La mera amenaza de una suspensión global actuaría como un fuerte disuasivo para cualquier iniciativa de la Casa Rosada en este ámbito.