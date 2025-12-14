Javier Milei vinculó el atentado en Australia con "ideas woke"
El Presidente apuntó contra sectores de la política y el periodismo y asoció la violencia con corrientes ideológicas que, según afirmó, promueven esos hechos.
El presidente Javier Milei volvió a generar polémica tras publicar un mensaje en sus redes sociales en el que vinculó los atentados en Australia con lo que definió como "ideas woke, izquierdistas y anticapitalistas", y cuestionó a dirigentes políticos y periodistas que expresaron condolencias por las víctimas.
En un extenso posteo titulado "Disonancia cognitiva", el mandatario sostuvo que, a raíz de los "horrendos atentados perpetrados por terroristas islamitas", se vería a referentes de la política y de los medios manifestar su pesar "sin tener consideración alguna", según afirmó, de que esas mismas personas "promueven ideas que conducen a estos resultados".
Asimismo, apuntó de manera directa contra sectores que identificó con el progresismo y la izquierda, a los que acusó de impulsar discursos que, a su entender, terminan favoreciendo hechos de violencia. En ese marco, cuestionó lo que calificó como "condolencias vacías de contenido" y llamó a recordar esas posturas "la próxima vez que quieran ejecutar en la plaza pública de la cancelación" a quienes, según expresó, defienden "las ideas de la libertad y los valores de Occidente".
Este es el segundo mensaje que Milei publica tras el atentado ocurrido este domingo durante una celebración judía en la playa de Bondi, en Sídney, que dejó al menos 11 personas muertas y decenas de heridos, y se sumó a una serie de expresiones del presidente argentino en las que vincula episodios de violencia internacional con debates ideológicos y culturales.
Argentina condenó el atentado terrorista en Australia
El Gobierno argentino, a través de Cancillería, condenó el atentado ocurrido este domingo durante una celebración judía en la playa de Bondi, en Australia, que dejó al menos 11 personas muertas y 29 heridas.
Además, expresaron las condolencias del Estado argentino a los familiares de las víctimas y su solidaridad con el pueblo australiano, con especial énfasis en la comunidad judía, señalada como blanco de un ataque motivado por el odio y la intolerancia.
El Gobierno también reafirmó su rechazo absoluto a toda forma de terrorismo y extremismo violento, independientemente de su motivación o lugar de ocurrencia, y remarcó que el antisemitismo atenta contra los valores fundamentales de la convivencia democrática.
Por último, la Argentina renovó su compromiso con la protección de las comunidades religiosas y la libertad de culto, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo en todas sus manifestaciones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario