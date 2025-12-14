La Oficina del Presidente condenó el ataque en Australia: "La única meta es el fin de la humanidad"

Este acto de violencia dirigido a familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá, demuestra el desprecio por la vida y el afán de destrucción de un grupo de personas intolerantes cuya única meta es el fin de la humanidad como la conocemos y la imposición de un nuevo sistema teocrático de represión de las libertades, incluida la libertad de culto.

En agosto, el Primer Ministro de Israel advirtió a su par australiano por escrito que un violento ataque antisemita podría ocurrir en su país si el Gobierno de Australia reconocía al Estado de Palestina. Según explicó Israel en su carta, tras la masacre del 7 de octubre del 2023, cualquier reconocimiento a Palestina podría ser interpretado como un premio por dicho ataque, lo que llevaría a nuevos atentados. En septiembre de este año, Australia reconoció el Estado Palestino, y hoy, tan solo 3 meses después, la comunidad judía sufre nuevamente una masacre.

El Presidente de la Nación, Javier G. Milei, expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y reafirma su compromiso con la protección de la comunidad judía, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra dicha comunidad, especialmente en la República Argentina, un país que fue víctima directa del terrorismo islamita y su visceral antisemitismo.

OFICINA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA".