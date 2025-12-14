Javier Milei, exultante con "el aplastante triunfo" de su "amigo" José Antonio Kast en Chile

El texto destacó la voluntad de Buenos Aires de trabajar conjuntamente con Santiago y los países socios de la región en la defensa de la democracia, la libertad y el respeto irrestricto de los derechos humanos, y subrayó la necesidad de promover el crecimiento económico.

Al respecto, el Gobierno argentino transmite su “disposición para comenzar a dialogar con las nuevas autoridades en materias prioritarias para ambos países, como la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, la promoción del comercio y las inversiones y la cooperación en sectores clave de la economía”.

El Ejecutivo nacional concluyó con una declaración de principios que posiciona a ambos países: “La Argentina confía en que el fortalecimiento de la relación bilateral se convertirá en un nuevo faro de libertad desde el Cono Sur para la región y para el mundo”.