Atentado en Australia: las reacciones de los líderes mundiales

Desde Israel, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, se declaró "consternado" por el ataque y lo vinculó con el crecimiento del antisemitismo en Australia en los últimos años. En la misma línea, el primer ministro Benjamin Netanyahu responsabilizó al gobierno australiano por haber contribuido, con sus decisiones políticas, a un clima que favoreció el incremento de ese tipo de agresiones.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó que "Europa apoya a Australia y a las comunidades judías de todo el mundo" y reafirmó el compromiso del bloque "contra la violencia, el antisemitismo y el odio".

Qué dijo Javier Milei sobre el atentado en Australia

El presidente Javier Milei también manifestó su repudio al atentado ocurrido en Australia a través de sus redes sociales, donde vinculó el ataque con el inicio de la festividad judía de Janucá y expresó su solidaridad con las víctimas.

"Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence a la oscuridad", escribió el mandatario en su cuenta de X, retomando referencias de la tradición judía.

Y agregó: "La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Ánimo!". El posteo fue una respuesta a una publicación del legislador porteño Waldo Wolff, quien también condenó el ataque y envió un mensaje de apoyo a las familias de las víctimas.