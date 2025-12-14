Atentado en Australia: las reacciones de los líderes mundiales
"Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence a la oscuridad", expresó Javier Milei en X.
Las principales figuras políticas del mundo expresaron su repudio y solidaridad tras el atentado ocurrido este domingo en la playa de Bondi, en Sídney, donde al menos once personas fueron asesinadas durante una celebración por el inicio de Janucá.
El ataque, perpetrado por dos tiradores, generó una inmediata condena internacional y reavivó la preocupación por el aumento de hechos antisemitas.
En este contexto, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó el hecho como "un ataque dirigido contra judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser una jornada de alegría y celebración de la fe", y aseguró que las fuerzas de seguridad trabajan para identificar a todos los responsables y posibles cómplices.
Desde la oposición, Sussan Ley afirmó que "los australianos están de luto profundo" y lamentó que "una violencia odiosa haya golpeado el corazón de una comunidad icónica en un lugar que todos conocen y aman".
A nivel internacional, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, envió sus condolencias "a todos los afectados por el terrible ataque", mientras que su par de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, expresó su solidaridad con Australia y sostuvo que las imágenes provenientes de Bondi "resultan desgarradoras para toda la región".
Desde Israel, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, se declaró "consternado" por el ataque y lo vinculó con el crecimiento del antisemitismo en Australia en los últimos años. En la misma línea, el primer ministro Benjamin Netanyahu responsabilizó al gobierno australiano por haber contribuido, con sus decisiones políticas, a un clima que favoreció el incremento de ese tipo de agresiones.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó que "Europa apoya a Australia y a las comunidades judías de todo el mundo" y reafirmó el compromiso del bloque "contra la violencia, el antisemitismo y el odio".
Qué dijo Javier Milei sobre el atentado en Australia
El presidente Javier Milei también manifestó su repudio al atentado ocurrido en Australia a través de sus redes sociales, donde vinculó el ataque con el inicio de la festividad judía de Janucá y expresó su solidaridad con las víctimas.
"Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence a la oscuridad", escribió el mandatario en su cuenta de X, retomando referencias de la tradición judía.
Y agregó: "La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Ánimo!". El posteo fue una respuesta a una publicación del legislador porteño Waldo Wolff, quien también condenó el ataque y envió un mensaje de apoyo a las familias de las víctimas.
