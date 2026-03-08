Javier Milei visitó en Nueva York la tumba del "Rebe de Lubavitch" y rezó en un sitio sagrado judío

Así recibió Donald Trump a Javier Milei en la cumbre "Escudo de las Américas"

El presidente Javier Milei arribó este sábado a la cumbre Escudo de las Américas, convocada por su par de los Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad de Miami.

Las primeras imágenes difundidas muestran el saludo cálido y la charla entre ambos mandatarios, en la previa de la cumbre "Escudo de las Américas", impulsada por el líder republicano. El objetivo principal del grupo es "trabajar juntos y abordar las bandas y carteles narcoterroristas criminales, enfrentar la migración ilegal y masiva no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia el hemisferio occidental", según explicó Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca.

También participarán el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chavez; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de República Dominicana, Luis Abinader; de Honduras, Nasry Asfura; de Guyana, Irfaan Ali; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar y José Antonio Kast (Chile), quien asumirá la investidura presidencial el próximo miércoles.

Qué es la “Cumbre Escudo de las Américas”

Javier Milei partió este viernes hacia los Estados Unidos. Durante su escala en el estado de Florida, el Presidente asiste al encuentro que reúne a líderes latinoamericanos alineados tras la figura de Donald Trump, denominada “Cumbre Escudo de las Américas”.

Para ratificar su liderazgo y la pertenencia, la cita fue convocada en un hotel en la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade, propiedad del mandatario estadounidense: el Trump International Beach Resort Miami.

La “Cumbre Escudo de las Américas” tiene como eje la “seguridad y defensa” del continente en ese marco beligerante en el que Donald Trump ha sumido al mundo.

Se trata de un evento que el magnate creó como una alternativa a las habituales Cumbres de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con foco en una coalición específica de naciones alineadas con las políticas diplomáticas y bélicas del republicano.