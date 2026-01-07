Javier Milei vuelve a Córdoba y estará en el Festival de Jesús María

Javier Milei ratificó su alineamiento con Estados Unidos, pero aclaró que no romperá lazos con China

El presidente Javier Milei ratificó que Argentina mantiene su "profundo alineamiento geopolítico" con Estados Unidos y elogió el ataque lanzado por su par estadounidense, Donald Trump, a Venezuela.

Sin embargo, Milei aclaró que el país no romperá sus lazos comerciales con China aún cuando la operación en Venezuela forma parte de la disputa geopolítica que Washington libra con Pekín y Moscú.

En diálogo con el canal de streaming Neura, el Presidente reconoció que Trump “está rediseñando el orden mundial” y afirmó que la discusión global dejó de pensarse en términos de globalización para pasar a una lógica geopolítica.

En ese marco, planteó que uno de los ejes centrales es “terminar con el socialismo asesino”, al que vinculó con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Se cuidó mucho de incluir a China.

El mandatario libertario remarcó además que la posición argentina no es coyuntural, sino parte de una definición previa: “Tomamos una postura clara desde antes de ser electos. Fue parte de nuestra plataforma electoral, nuestra alianza geopolítica”. Y agregó que el actual contexto regional muestra un reordenamiento en el que algunos países están mejor posicionados que otros.

Pese a celebrar su profundo alineamiento con Washington, Milei introdujo una distinción clave. Aseguró que la alianza es geopolítica y no comercial, y fue explícito: “No voy a romper los lazos comerciales con China”. Para reforzar su argumento, recordó que incluso Estados Unidos mantiene vínculos económicos con el gigante asiático.