Javier Milei vuelve a Córdoba y estará en el Festival de Jesús María
El Presidente participará del tradicional evento de música en la reconocida localidad cordobesa.
El presidente Javier Milei volverá a estar presente en la provincia de Córdoba, donde planea participar del Festival de Jesús María, uno de los eventos de música folclórica más importante del país.
El viaje del Presidente está previsto finalmente para el próximo viernes 16 de enero. Milei llegará luego de ser invitado oficialmente por la municipalidad de Jesús María y la propia organización del festival.
El propio Milei había adelantado días atrás su intención de regresar a Córdoba, aunque no había dado mayores detalles. Incluso, se había rumoreado que el mandatario iba a formar parte de la apertura del evento, prevista para este jueves 8 de octubre. Finalmente, en las últimas horas fuentes de La Libertad Avanza confirmaron que el viaje se realizará la próxima semana.
Ese mismo viernes, la jornada contará con la participación del cantante de música folclórica Chaqueño Palavecino como artista principal. Asimismo, se espera la participación de grupos como El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo. Las entradas al mega evento cordobés cuestan entre $48.000 para el público general y $25.000 para jubilados.
La última visita de Milei a Córdoba fue el pasado 12 de diciembre, como parte del denominado “Tour de la Gratitud”, con el cual el oficialismo festejó la victoria de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En esa provincia, La Libertad Avanza obtuvo el 42,35% de los votos, superando a Juan Schiaretti (28,32%) y a Natalia de la Sota (8,75%).
Javier Milei ratificó su alineamiento con Estados Unidos, pero aclaró que no romperá lazos con China
El presidente Javier Milei ratificó que Argentina mantiene su "profundo alineamiento geopolítico" con Estados Unidos y elogió el ataque lanzado por su par estadounidense, Donald Trump, a Venezuela.
Sin embargo, Milei aclaró que el país no romperá sus lazos comerciales con China aún cuando la operación en Venezuela forma parte de la disputa geopolítica que Washington libra con Pekín y Moscú.
En diálogo con el canal de streaming Neura, el Presidente reconoció que Trump “está rediseñando el orden mundial” y afirmó que la discusión global dejó de pensarse en términos de globalización para pasar a una lógica geopolítica.
En ese marco, planteó que uno de los ejes centrales es “terminar con el socialismo asesino”, al que vinculó con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Se cuidó mucho de incluir a China.
El mandatario libertario remarcó además que la posición argentina no es coyuntural, sino parte de una definición previa: “Tomamos una postura clara desde antes de ser electos. Fue parte de nuestra plataforma electoral, nuestra alianza geopolítica”. Y agregó que el actual contexto regional muestra un reordenamiento en el que algunos países están mejor posicionados que otros.
Pese a celebrar su profundo alineamiento con Washington, Milei introdujo una distinción clave. Aseguró que la alianza es geopolítica y no comercial, y fue explícito: “No voy a romper los lazos comerciales con China”. Para reforzar su argumento, recordó que incluso Estados Unidos mantiene vínculos económicos con el gigante asiático.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario