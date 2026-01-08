Ignacio Torres pidió incorporar la figura de ecocidio al Código Penal tras los incendios en Chubut

En la zona de El Hoyo, el fuego consumió bosque nativo milenario y puso en riesgo la vida de más de tres mil turistas y habitantes, al afectar la única vía de salida habilitada del lago. Por ello el gobierno provincial dispuso una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información sobre los responsables.

En tanto el gobierno de Javier Milei volvió a quedar expuesto por, una vez más, su ausencia durante la emergencia. Bomberos voluntarios de El Hoyo denunciaron públicamente que el gobierno nacional no envió la asistencia necesaria para combatir incendios que avanzaban sobre zonas pobladas y productivas. La ayuda, cuando existió, llegó tarde y de manera insuficiente.

Desde la asunción de Milei, la política ambiental y la gestión del riesgo quedaron subordinadas a una lógica de ajuste fiscal extremo. En los hechos, esto se tradujo en recortes presupuestarios, subejecución de partidas y debilitamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, un organismo clave para coordinar recursos aéreos, brigadistas especializados y logística en emergencias de gran escala.