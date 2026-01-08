Ignacio Torres pidió incorporar la figura de ecocidio al Código Penal tras los incendios en Chubut
Los incendios forestales ya arrasaron más de 2.200 hectáreas en Chubut. Bomberos voluntarios denunciaron que el gobierno de Javier Milei no envió asistencia.
En medio de los incendios forestales que ya arrasaron más de 2.200 hectáreas de bosques, el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres (PRO), reclamó este jueves la incorporación de la figura del ecocidio en el Código Penal.
En diálogo con Radio Mitre, Torres confirmó que de los cinco focos de incendio detectados, tres ya se encuentran controlados y dos permanecen activos. En tanto, tal como había adelantado días atrás el mandatario provincial, la fiscalía determinó la intencionalidad en el foco más grave, ocurrido en Puerto Patriada, donde se hallaron materiales acelerantes y se documentaron amenazas previas a brigadistas de Río Negro, Neuquén y Chubut.
Torres detalló que uno de los focos controlados también fue provocado de manera intencional, mientras que los otros dos tuvieron causas accidentales y naturales. “La fiscalía determinó la intencionalidad y se encontró material combustible. Es el lugar donde la brigada conjunta recibió amenazas anticipando el incendio”, explicó.
Y recordó además antecedentes recientes en la región cordillerana y denunció la persistencia de una “sensación de impunidad” generada por sanciones judiciales leves, como la condena de seis meses a un responsable de incendios en el Parque Nacional Los Alerces. “Ese garantismo berreta le hizo mucho daño a Argentina y a mi provincia”, advirtió, al tiempo que reclamó penas ejemplares.
El mandatario provincial vinculó la intencionalidad de algunos ataques a la presencia de “grupos marginales y violentos con delirios revolucionarios”, diferenciándolos de las comunidades originarias con las que afirmó mantener convivencia armoniosa.
En la zona de El Hoyo, el fuego consumió bosque nativo milenario y puso en riesgo la vida de más de tres mil turistas y habitantes, al afectar la única vía de salida habilitada del lago. Por ello el gobierno provincial dispuso una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información sobre los responsables.
En tanto el gobierno de Javier Milei volvió a quedar expuesto por, una vez más, su ausencia durante la emergencia. Bomberos voluntarios de El Hoyo denunciaron públicamente que el gobierno nacional no envió la asistencia necesaria para combatir incendios que avanzaban sobre zonas pobladas y productivas. La ayuda, cuando existió, llegó tarde y de manera insuficiente.
Desde la asunción de Milei, la política ambiental y la gestión del riesgo quedaron subordinadas a una lógica de ajuste fiscal extremo. En los hechos, esto se tradujo en recortes presupuestarios, subejecución de partidas y debilitamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, un organismo clave para coordinar recursos aéreos, brigadistas especializados y logística en emergencias de gran escala.
