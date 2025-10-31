Javier Milei y Mauricio Macri cenaron milanesas en Olivos: ¿hubo acuerdo?

macri milei.jpg

De qué hablaron Javier Milei y Mauricio Macri entre milanesa y milanesa

Se cree que en el primer encuentro entre Javier Milei y Mauricio Macri tras la clara victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas del domingo pasado, el expresidente haya insistido con algunas observaciones sobre la gestión presidencial, a pesar de haber quedado con un poder de fuego disminuido tras el pase de varios de sus diputados nacionales a las filas libertarias.