En la previa a su encuentro con Milei, Mauricio Macri avisa: en 2027 el PRO presentará "candidato propio"
El expresidente metió presión a una alianza que parecía bien encaminada a respaldar la eventual reelección del libertario. ¿Se enfrían las milanesas?
Para este viernes está previsto un nuevo encuentro personal entre Javier Milei y Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, donde ambos volverán a compartir milanesas para hablar “a verdad limpia”, como dijo alguna vez el expresidente, para volver a acercar posiciones tras varias semanas de desencuentros motivados por la campaña electoral.
“Me invitó a comer algunas milanesas, volveremos a hablar”, dijo el líder del PRO en su presentación durante un seminario realizado en Santiago de Chile, donde también lanzó una advertencia inesperada tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas del domingo pasado.
En concreto, anticipó que a pesar de mantener su alianza con los libertarios, que le permitió al Presidente avanzar con el ajuste brutal que hoy sufren millones de argentinos, el partido amarillo presentará candidato propio en las presidenciales de 2027; aunque está claro que de acá a dos años todo puede pasar…
Qué dijo Mauricio Macri sobre la elección de 2027
Sobre la reunión política y gastronómica de este viernes, Mauricio Macri sostuvo que Javier Milei “acepta que le diga lo que pienso… Hay que ver si él aprovecha esta oportunidad porque es difícil que en la vida te den dos oportunidades y él la ha tenido, así que alguna estrella tiene este hombre”, sentenció.
Prometió seguir respaldado “las ideas” libertarias porque, según su parecer, son “las correctas” pero advirtió que el macrismo tendrá candidato propio en 2027, aunque el actual mandatario ya ha manifestado sus deseos de reelección.
“El PRO está más vivo que nunca y tiene 400 dirigentes que nadie tiene… Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar (las presidenciales), que lo tendrá en el 27”, afirmó el expresidente, abriendo un escenario político-electoral inesperado para muchos propios que ya pensaban en pegar el salto hacia el color violeta, y ajenos que esperaban seguir contando con los fieles laderos macristas.
