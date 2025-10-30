En la previa a su encuentro con Milei, Mauricio Macri avisa: en 2027 el PRO presentará "candidato propio"

“El PRO está más vivo que nunca y tiene 400 dirigentes que nadie tiene… Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar (las presidenciales), que lo tendrá en el 27”, afirmó el expresidente, abriendo un escenario político-electoral inesperado para muchos propios que ya pensaban en pegar el salto hacia el color violeta, y ajenos que esperaban seguir contando con los fieles laderos macristas.

macri candidato propio del pro