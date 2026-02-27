El fuerte cruce de un manifestante con la cronista de TN: "Te quema la bandera de Argentina"
Paula Bernini protagonizó un tenso intercambio con un manifestante durante la protesta contra la Reforma Laboral en las afueras del Senado.
Un tenso momento se vivió en las afueras del Congreso en medio de una jornada cargada de clima político, durante una manifestación en rechazo a la Reforma Laboral que se debatía en el Senado. Mientras en el recinto se desarrollaba la sesión clave, en la calle protestaban contra la iniciativa.
En ese contexto, se produjo un intenso cruce entre la periodista Paula Bernini, cronista de TN, y un manifestante que se encontraba en el lugar. El intercambio comenzó con tensión desde el arranque, en medio del ruido de la protesta y el movimiento constante de personas alrededor de la cobertura en vivo.
Según pudo verse en las imágenes que circularon en redes sociales, ambos se acercaron mientras ella intentaba describir el clima de la movilización. En medio del ida y vuelta, el hombre —que aparentaba un estado dudoso, aunque sin confirmación al respecto— tomó el micrófono de la periodista, aparentemente sin una intención del todo clara.
Ante esa situación, Bernini reaccionó de inmediato y marcó un límite en pleno móvil. “No agarres el micrófono, es como si yo te agarrara la bandera”, le dijo, en referencia a la bandera argentina que el manifestante llevaba en la mano durante la discusión.
La respuesta del hombre fue aún más encendida y sumó una acusación sin pruebas, que quedó expuesta en el cruce y rápidamente se viralizó. “No, no. Te quema esta bandera me parece. Esta es nuestra bandera y no la de los sionistas que ustedes están apoyando”, lanzó, elevando el tono del intercambio y generando incomodidad en el móvil.
Lejos de quedar ahí, el manifestante continuó con reproches dirigidos al rol de la prensa en coberturas de este tipo y sumó nuevas frases contra la periodista. “Como periodista deberías ser más ‘piola’. Vos venís cuando está todo tranquilo. ¿Tu casco dónde está? ¿Tu máscara de gas dónde está?”, agregó, cuestionando la presencia mediática en momentos de menor tensión.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario