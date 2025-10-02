José Luis Espert, en la cárcel de Ezeiza en medio del escándalo: los motivos
En medio de acusaciones cruzadas, el candidato de La Libertad Avanza estuvo en el Centro Penitenciario de Ezeiza, en el marco de una actividad oficial. De qué se trata.
El presidente Javier Milei decidió volver a expresar una muestra de respaldo al candidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, a quien llevó al Centro Penitenciario de Ezeiza en medio del escándalo por presuntos vínculos con Fred Machado, el empresario acusado de tener nexos narcos.
En medio de los cuestionamientos, el candidato libertario en provincia de Buenos Aires recibió otro gesto de apoyo del Presidente: Espert fue sumado al acto en la cárcel de Ezeiza.
Tras un paso por la Casa Rosada, donde se habría reunido con Santiago Caputo, el diputado acompañó al Presidente y la ministra Patricia Bullrich en la presentación del proyecto de reforma del código penal que proyecta el Ejecutivo.
Las imágenes de Espert rodeado de policías en el penal de Ezeiza no dejó de generar controversias en las redes sociales.
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario