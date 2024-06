Javier Milei celebró una supuesta recuperación económica: "Por eso la casta está tirando con todo"

El gráfico que acompaña sus declaraciones muestra 10 indicadores analizados en mayo de este año, pertenecientes a diversos sectores, de los cuales la mitad exacta son positivos y la otra, negativos. “Van a ir con todo porque saben que, si nos sale bien, no vuelven más...”, insistió el libertario.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! pic.twitter.com/biLGynKqTF — Javier Milei (@JMilei) June 9, 2024

El índice de confianza del consumidor según la UTDT creció un 0,9%, el patentamiento de autos un 2,1%, la recaudación de AFIP por seguridad social un 4,6%, el Índice Construya un 4,9 % y los despachos de cemento un 11,5 %.

Por otra parte, se muestran caídas en la recaudación del impuesto al cheque por 15% e IVA DGI (además del IVA real por 3,1% y 4,8% vinculados a la actividad económica), el 8,2% en las importaciones desde Brasil y una baja en la cantidad de autos fabricados (-7,1 por ciento).

Guillermo Francos dice que no hay 50% de pobreza: "Salgamos a la calle y vemos"

El flamante nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó el reciente estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, y aseguró que no hay un 55% de pobreza en la argentina.

Durante una entrevista con El País de España el funcionario reconoció que “no es el mejor momento económico”, pero puso en duda las metodologías que miden la pobreza.

“Vos recorrés las calles de Buenos Aires. Sin duda, no estamos en nuestro mejor momento, pero bueno, puedo decir que el 50% de las personas que vive en la Argentina no son pobres. No pasa eso”, sostuvo Francos al responder sobre el aumentó la pobreza en el Gobierno de Javier Milei.