Javier Milei confirmó que irá al show de Paul McCartney, entre otras respuestas a usuarios de X

Tras asegurar que estará presente en el concierto que Paul McCartney brindará en octubre en River, Milei se atrevió a señalar a "los Rolling Stones" como la mejor banda de rock de la historia. No obstante, su "mejor canción para arrancar el día" es "Here comes the sun" de The Beatles, lo que reveló tras la pregunta del usuario Francisco de Vi.

Otro usuario le indicó: "Qué suerte que te sobre el tiempo para twittear", tras lo cual el Presidente remarcó que estaba "almorzando". En tanto, un tal Ian le preguntó qué estaba comiendo, dado que "es importante" que Milei consuma "proteína a full": "Bife de lomo muy jugoso", acotó el Presidente.

También reveló que su serie preferida es Los Simpsons, específicamente “el capítulo en el que Homero se come el pez globo,” y aclaró que su película predilecta es "Los crímenes de Oxford".

Finalmente, volvió a recibir algunas críticas respecto a su gestión: "De solucionar problemas nada?". Ante esto, Milei respondió sin vueltas: "Mirá cómo viene la tasa de inflación". Otro le demandó la baja de impuestos, a lo que el jefe de Estado lanzó: "El día que sepas de equilibrio general, entiendas cómo se determina la presión fiscal y hagas palotes en temas monetarios te darás cuenta que lo estamos haciendo... Lee y volvé...!!!".