El ENRE le respondió a Milei y advirtió las consecuencias de postergar la Revisión Integral Tarifaria

Martello salió a hacer “una aclaración necesaria al candidato Javier Milei y sus objeciones a que el ENRE avance en lo que forma parte de su misión y obligación, derivada del Decreto de designación de esta Intervención, la Revisión Integral Tarifaria (RTI)”.

“Para que la misma pueda llevarse adelante se requiere un tiempo, que no es inmediato. Recordemos por ejemplo que la última realizada fue un proceso de nueve meses de análisis, con lo cual no existe en esta etapa primaria posibilidad alguna de lesividad y mucho menos intromisión en futuros actos de gobierno ya que su culminación no podría darse hasta el 2024, cuando se fijarían los criterios tarifarios y regulatorios para los próximos cinco años”, precisó el funcionario en la red social X.

Por su parte, Martello sostuvo que “la RTI es un proceso complejo que puede llevar varios meses” y advirtió que “obstaculizar el inicio del proceso sólo afectará la certidumbre de los usuarios y de las partes involucradas en el servicio eléctrico”.

El titular del ENRE afirmó que “la RTI requiere revisar los marcos tarifarios y regulatorios vigentes para identificar áreas de mejora, mediante el análisis de datos históricos de consumo de energía eléctrica, tarifas y costos de las empresas concesionarias, el estado de las instalaciones y grados de avances de obras y la tecnología a incorporar”.

Indicó que “el siguiente paso es estimar la demanda futura de energía eléctrica, estimación que se realiza mediante el uso de modelos estadísticos que toman en cuenta factores como el crecimiento económico, el cambio climático, aspectos demográficos, tendencias tecnologías”.

Luego, explicó, “se analizan los costos de las empresas concesionarias para determinar si son eficientes y razonables, análisis que incluye la evaluación de los gastos de operación y mantenimiento, los costos de inversión y los gastos financieros”.

Señaló que “una vez que se ha estimado la demanda futura y se han analizado los costos de las empresas concesionarias, se procede a diseñar los nuevos marcos tarifarios y regulatorios”.

Puntualizó que “estos marcos deben ser justos y equitativos para todos los actores involucrados, incluidos los consumidores, las empresas concesionarias y el Estado”.

Asimismo, precisó que “una vez que se hayan diseñado los nuevos marcos tarifarios y regulatorios, se realiza una audiencia pública para que las partes interesadas puedan expresar sus opiniones”.

Sostuvo que “la audiencia pública es una oportunidad importante para que los consumidores y las empresas concesionarias puedan participar en el proceso de revisión tarifaria y dijo que lo allí manifestado requiere también tiempos mínimos de análisis”.

“Una vez que se ha realizada la misma, el Ente Regulador procede a aprobar los nuevos marcos regulatorios y tarifarios. Estos marcos se publican en el Boletín Oficial y recién entran en vigencia a partir de la fecha establecida en la resolución correspondiente”, remarcó Martello.