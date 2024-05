El extraño video de Javier Milei convocando a la presentación de su libro en el Luna Park

"Hola, soy Javier Milei, el liberal libertario, el presidente de los argentino. Este video es para contarles que el 22 de mayo, en el Luna Park, voy a estar presentando mi nuevo libro: 'Capitalismo, Socialismo y la trampa Neoclásica'", manifiesta.

Y agrega: "Para retirar las entradas tenés que pasar por plaza Roma a partir de las 18 y luego ingresas al estadio, así de fácil. Los veo. ¡Viva la libertad, carajo!".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Milei (@javiermilei)

Javier Milei Vs. La Feria del Libro

El Presidente faltó a su cita en la Feria del Libro argumentando que había "un intento de sabotear la presentación y hacerlo al estilo kirchnerista", y agregó: "Tanto que se jactan de la cultura, tuvieron una violenta apertura. Además, nos han amenazado que si vamos nos pueden golpear".

Ante estos dichos, Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro, que organiza el evento, dijo estar sorprendido por la cancelación de la presentación de Javier Milei, al señalar que "es una trampa: resulta que ahora no viene porque nosotros no queremos".

“Tuvimos una reunión de Consejo y dijimos que teníamos que ratificar que queríamos que el Presidente viniera, porque si no iba a decir que somos comunistas, kirchneristas, del ERP...", ironizó el biógrafo de Jorge Luis Borges.

Además, contó que había asistido "25 personas de la productora, de la Casa Militar y hasta de Presidencia de la Nación. Nos pusimos de acuerdo en todo, cómo serían los vallados, todo. Estuvo incluso alguien que trabajaba en la producción de esto con Karina Milei, Mara Gorini".

“Fuimos claros: queríamos que el Presidente viniera. Pero habrán evaluado que no les convenía... Hay que meter esa gente, que tiene que pagar la entrada... No es fácil. Se ve que han evaluado que no les conviene y ahora dicen eso: que somos violentos, hostiles, no 'gente de bien' como él quiere", concluyó.