Javier Milei encabezó un acto con militares al que Victoria Villarruel ni siquiera fue invitada

"Queremos honrar el legado que nos dejaron Roca y San Martín, y que surge de la sociedad misma, que nunca le dio la espalada a nuestras Fuerzas", dijo Milei, al encabezar la ceremonia de entrega de despacho y sables a brigadieres, almirantes y generales en el Salón San Martín del Ministerio de Defensa.

Durante el acto que se llevó a cabo este viernes, fueron oficializados también los nuevos jefes del Ejército, Carlos Alberto Presti; de la Armada, Carlos María Allievi, y de la Fuerza Aérea, Fernando Luis Mengo.

Y el mandatario estuvo acompañado por el ministro anfitrión, Luis Petri; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el vocero Manuel Adorni y varios legisladores del oficialismo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1824576477146272052&partner=&hide_thread=false Discurso del Presidente Milei en la Cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas. pic.twitter.com/NGa5Kzj0Nv — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 16, 2024

Victoria Villarruel brilló por su ausencia: por qué no fue al Ministerio de Defensa

Según trascendió, Victoria Villarruel ni siquiera fue invitada al acto formal en el Ministerio de Defensa, aunque estaba previsto que así ocurriera y ella “tenía intención” de concurrir. Sin embargo, “no va a ir a donde no la invitan”, indicaron desde el entorno de la vicepresidenta.

"Ella lamenta no estar presente. Conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad. Pero ella no tiene la costumbre de ir a dónde no la invitan. Y nadie cursó invitación para que participe de la actividad", añadieron fuentes vinculadas a Villarruel.

Un “olvido” del Poder Ejecutivo que pone en evidencia la tensión existente entre los dos principales referentes del oficialismo libertario: el propio Milei y su vicepresidenta, quienes vienen manteniendo una relación “cordial” pero tensa debido al vuelo propio que, en diversos temas, sostiene la hija del teniente coronel retirado Eduardo Villarruel.