Ricardo Darín sobre el gobierno de Javier Milei: "Hay gente que la está pasando realmente muy mal"

Para finalizar, Ricardo Darín destacó la resiliencia del pueblo para superar los obstáculos, pero lamentó la fuerte división social existente. "Argentina es un país muy cíclico. Salimos de una y entramos en otra. Esto nos ha dado una gimnasia de crisis que casi está en nuestro ADN", explicó, agregando que es una lástima "que definitivamente no encontremos un rumbo en común que permita el diálogo, la tolerancia y no la intolerancia".