Empleadas domésticas: fijaron subas de salarios muy por debajo de la inflación para abril, mayo, junio y julio
Javier Milei y Luis Caputo sostienen la licuación de los salarios de los trabajadores y las empleadas domésticas volverán a perder contra la inflación.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo hicieron de la licuación de los salarios de los trabajadores una de las patas fundamentales de su plan de desinflación. En ese camino el tándem libertario volvieron a cargar este miércoles contra los trabajadores y esta vez fue el turno de las empleadas domésticas (trabajadores de casas particulares) cuyos salarios volverán a perder frente a la inflación.
Así quedó consagrado en la Resolución 4/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, Sara Alicia Gatti.
Allí de dispuso otorgar aumentos escalonados en los salarios mínimos establecidos entre abril y julio. Así los trabajadores encuadrados en este sector percibirán en abril una suba del 1,8% retroactivo a abril cuando la inflación en ese mes fue del 2,6%. Además, se otorgará un bono del 50% calculado sobre los salarios de marzo en el monto a liquidar en abril.
En mayo se estableció un nuevo aumento del 1,6% cuando se prevé que la inflación de ese mes, que informará este jueves del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), estará por encima del 2%. De hecho en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,1%.
En el caso de junio, el incremento será del 1,5%, mientras que en julio representará el 1,4%, mientras todos los analistas y el Reporte de Expectativas de Mercado (REM) que analiza todos los meses del Banco Central anticipan que la inflación seguirá en esos meses por encima del 2%.
Como siempre para las zonas desfavorables (La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Carmen de Patagones) se deberá aplicar un adicional del 31% respecto al monto final de la categoría correspondiente.
Salarios de las empleadas domésticas
Salarios y escalas en abril
- Supervisores: con retiro, $4.167,14 por hora y $519.840,95 al mes; sin retiro, $4.541,75 por hora y $576.213,21 mensuales.
- Personal para tareas específicas: con retiro, $3.959,56 por hora y $484.725,45 al mes; sin retiro, $4.318,35 por hora y $536.768,02 mensuales.
- Caseros: salario mensual de $473.533,02 y $3.745,18 por hora.
- Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.745,18 por hora y $473.533,02 mensuales; sin retiro, $4.165,14 por hora y $524.858,76 al mes.
- Personal para tareas generales: con retiro, $3.491,58 por hora y $428.347,44 mensuales; sin retiro, $3.745,18 por hora y $473.533,02 al mes.
Salarios y escalas en mayo
- Supervisores: con retiro, $4.233,82 por hora y $528.158,40 al mes; sin retiro, $4.614,42 por hora y $585.432,62 mensuales.
- Personal para tareas específicas: con retiro, $4.022,91 por hora y $492.481,06 al mes; sin retiro, $4.387,44 por hora y $545.356,31 mensuales.
- Caseros: salario mensual de $491.109,55 y $3.805,10 por hora.
- Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales; sin retiro, $4.231,79 por hora y $533.256,50 al mes.
- Personal para tareas generales: con retiro, $3.547,45 por hora y $435.201,00 mensuales; sin retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,55 al mes.
Salarios y escalas en junio
- Supervisores: con retiro, $4.297,33 por hora y $536.080,78 al mes; sin retiro, $4.683,64 por hora y $594.214,11 mensuales.
- Personal para tareas específicas: con retiro, $4.083,26 por hora y $499.868,28 al mes; sin retiro, $4.453,26 por hora y $553.536,65 mensuales.
- Caseros: salario mensual de $488.326,19 y $3.862,18 por hora.
- Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales; sin retiro, $4.295,26 por hora y $541.255,35 al mes.
- Personal para tareas generales: con retiro, $3.600,66 por hora y $441.729,02 mensuales; sin retiro, $3.862,18 por hora y $488.326,19 al mes.
Salarios y escalas en julio
- Supervisores: con retiro, $4.438,77 por hora y $553.725,91 al mes; sin retiro, $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales.
- Personal para tareas específicas: con retiro, $4.223,25 por hora y $517.006,43 al mes; sin retiro, $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales.
- Caseros: salario mensual de $505.302,76 y $3.996,45 por hora.
- Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales; sin retiro, $4.435,86 por hora y $558.972,92 al mes.
- Personal para tareas generales: con retiro, $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales; sin retiro, $3.996,45 por hora y $505.302,76 al mes.
Abril
Mayo:
Junio:
Julio:
Resolución 4/2026:
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