Javier Milei habló del video de Tamara Petinatto en el sillón de Rivadavia: "Error tipo 2"

“Te amo mucho, te amo”, le responde Pettinato sentada detrás del escritorio. “¿Estás segura?”, le pregunta Fernández. La conductora le vuelve a contestar en tono de broma: “Más o menos. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar”.

“Pero, ¿me amás o no me amás?”, insiste Alberto Fernández en la grabación mientras registra el momento con su teléfono celular. “Te amo. Y por eso te voy a matar ahora”, concluye Tamara Pettinato.

Ante la repercusión que tuvo, el presidente Javier Milei usó sus redes sociales para hacer un contundente descargo sobre el video que se viralizó en las últimas horas.

"Un error tipo 2 consiste en no detectar los efectos positivos de algo cuando en realidad sí se produjeron tales efectos. Un ejemplo sería la decisión de no utilizar durante nuestro mandato el Sillón de Rivadavia, salvo excepciones, por respeto a los próceres que se han sentado ahí, frente a las obscenidades que estamos viendo hoy. Vergüenza es poco", posteó Milei en X.

Tamara Pettinato volvió a Bendita y habló del video con Alberto Fernández: "No fue en pandemia"

Después del escándalo del video tomando cerveza con Alberto Fernández en el despacho presidencial de la Casa Rosada, Tamara Pettinato volvió a Bendita y desmintió los rumores de una posible desvinculación de la panelista del ciclo de Beto Casella. Después de la presentación del programa, Beto Casella tomó la palabra y se puso serio: “Antes que periodista y columnista de un programa televisivo, Tamara es madre y una mina que tiene que hacer cuatro laburos hoy en día, contrariamente a lo que muchos piensan”.

“Lo que hizo, lo asume. Lo que pasó no fue en pandemia, pero uno puede entender que las imágenes -sobre todo con alguien que, en este momento, está imputado por posibles hechos de corrupción y por violencia de género contra su exmujer- más irrita todavía. Lo que Tamara quiera contar acá, lo va a contar”, siguió Casella.

La palabra de Tamara Pettinato en Bendita

“Cuando pasó esto, estábamos por salir al aire. Me dijo el productor que había un video y yo pensé que era un chiste. Y cuando me lo mostró, no entendía qué estaba pasando porque nunca tuve ese video y no podía salir al aire en esa crisis”, inició Tamara Pettinato.

“Me llamó para decirme lo apenado que estaba porque estoy pasando por este momento y porque me veo involucrada en algo que no tengo nada que ver y que no quería que salga a la luz”, afirmó sobre Alberto Fernández. “‘Igual, si salió a la luz me lo banco, no voy a salir a decir que no soy yo’”, aseguró Tamara que le comentó el expresidente.