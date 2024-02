Ignacio Torres, categórico ante la amenaza de Javier Milei: "No le tengo miedo"

Inmediatamente que el primer mandatario publicó su amenaza sobre meterlo preso, el gobernador de Chubut no dudó en responder su ataque: "Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias", indicó el funcionario provincial.