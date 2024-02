Javier Milei amenaza con meter preso al gobernador de Chubut

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1761203262110544057&partner=&hide_thread=false HOLA NACHITO Y CÓMPLICES

Les paso algo del Código Penal.



ARTICULO 194. - El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de…

LA RESPUESTA DE NACHO TORRES

Inmediatamente que el primer mandatario publicó, el gobernador de Chubut no dudó en responder su ataque: "Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias", indicó el funcionario provincial.

"Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mi me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer", concluyó.

Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias.

Usted tiene que gobernar para todos los argentinos,…

