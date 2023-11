La Confederación Argentina de Deportes rechazó el plan privatizador de clubes de Javier Milei

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/HormigaXeneize/status/1723041495941345780&partner=&hide_thread=false -¿Boca podría ser comprado por un capital árabe?

Este jueves, a pocas horas para el comienzo de la veda electoral, la Confederación Argentina de Deportes se sumó a la ola de rechazos que generó otra más de las polémicas propuestas de Milei.

"El alma y la pasión no se venden ni se privatizan. No a la privatización, desjerarquización y desfinanciación del deporte argentino. No a las SAD. Deporte sí, más Argentina Deportiva”, señalaron en sus redes socilaes junto al comunicado.

"Estamos absolutamente convencidos que no son tiempos para mantener silencios cómplices que no explique el perjuicio histórico que podría sufrir el deporte argentino” señala el comunicado y advierte el balotaje definirá “no solo el modelo de país de los próximos años, sino la configuración de la actividad deportiva como tal la conocemos”.

La CAD llamó abiertamente a votar por el candidato de la Unión por la Patria. “Sergio Massa nos propone recuperar el financiamiento y autarquía financiera que poseía el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) que fuera eliminada en el gobierno anterior, potenciar los recursos económicos y el fortalecimiento de los clubes de barrio, profundizar el liderazgo de la mujer en el deporte, crear más oportunidades para nuestros niños, niñas y adolescentes con la aplicación de la asignación universal deportiva”.

Asimismo, establece claramente los peligros que podría atravesar la comunidad deportiva en un eventual gobierno de Javier Milei, quien propuso “la eliminación lisa y llana del Ministerio de Turismo y Deporte y lo ratificó en el debate presidencial: su Ministerio de Capital Humano contempla cuatro secretarías: Trabajo, Salud, Educación y Familia. Ninguna contempla la gestión deportiva, la que con suerte será degradada a una subsecretaría o tal vez pretenda reinventar la nefasta Agencia Nacional del Deporte que se quiso implementar en el pasado”.

También advierte sobre un tema viral en los últimos días; la preferencia de Javier Milei por un sistema de Sociedades Anónimas en el fútbol argentino, y solidarizándose y acompañando la expresión de Futbolistas Comprometidos.

Y concluye: “No es un momento para la neutralidad ni para el silencio"