Javier Milei ni siquiera sigue los consejos de su ídolo Carlos Menem

Al ser consultado por el altercado internacional que protagonizó el mandatario argentino en España, manifestó : "Era legítimo que Milei hiciera eso cuando no era presidente. Pero cuando vos llegas a la presidencia representás al país y tiene que mantener vínculos de estado, dónde solo se priorizan los intereses nacionales, no cosas menores de un candidato de determinado partido en un país que no es la Argentina, esto es lo que pienso".

"Esto no le conviene a la Argentina. Nunca conviene hablar de otros. Una vez cuando era joven, Carlos Menem me dijo: 'Nene, nunca hables de otros, hablá de vos y de tus ideas', es un consejo de un estadista. Ya que lo reverencian, deberían aprender que la política también es el arte de la seducción, del diálogo y la racionalidad, para que la gente te quiera y te siga", remarcó.

Y agregó: "La coerción y el apriete no es la forma de gobernar, eso dura poco".

Tras esta reflexión, Pedro Rosemblat señala: "Lo dijo Shakira también, Miguel. 'Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de a dos, empezar por uno mismo', coincidió con Carlos Menem"; a lo que el Diputado nacional responde: "Muy interesante la reflexión de Shakira".